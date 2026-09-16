El Gran Premio de México regresa en 2027; ya tiene fecha en la F1
La Fórmula 1 ya tiene ruta para 2027 y México volverá a ser una de sus estaciones. El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará del 29 al 31 de octubre, como parte de un calendario de 24 carreras en 22 países anunciado este miércoles por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo una semana antes de Brasil, que albergará su carrera del 5 al 7 de noviembre en Interlagos. A diferencia de México, el Gran Premio brasileño también tendrá formato esprint.
La presencia mexicana forma parte de un cierre de temporada concentrado en América y Medio Oriente. Después de Austin, que se disputará del 22 al 24 de octubre, la F1 llegará a la Ciudad de México del 29 al 31 de octubre. Luego viajará a São Paulo, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, donde concluirá el campeonato del 10 al 12 de diciembre.
España también mantendrá dos referencias en el calendario, aunque con un cambio importante. Madrid repetirá como sede del Gran Premio del 10 al 12 de septiembre de 2027, después de haber recibido este año su primera carrera en cuatro décadas. Barcelona, en cambio, quedará fuera del calendario, al igual que Países Bajos.
El calendario europeo también tendrá dos regresos. Portugal volverá en junio, del 18 al 20, en Portimao, mientras que Turquía reaparecerá en octubre, entre Azerbaiyán y Singapur.
Las carreras tradicionales de Mónaco, Silverstone y Monza también permanecerán en el Mundial. El Gran Premio de Mónaco se correrá del 4 al 6 de junio y tendrá formato esprint; Silverstone recibirá a la F1 del 2 al 4 de julio, también con esprint, mientras que Monza lo hará del 3 al 5 de septiembre.
En total, 2027 tendrá 10 fines de semana con carrera esprint. Baréin abrirá el campeonato con este formato el 12 de marzo; Australia y Japón lo repetirán en abril; Canadá y Mónaco en junio; Gran Bretaña en julio; Italia en septiembre; Brasil en noviembre; y Catar y Abu Dabi en diciembre.
La temporada comenzará en Baréin, donde además se realizarán los test de pretemporada del 24 al 27 de febrero. El primer Gran Premio será del 12 al 14 de marzo y una semana después llegará Arabia Saudita, en Yeda.
La FIA contempla así un inicio de campeonato en el Golfo, después de las perturbaciones que sufrió esa zona durante la temporada 2026 por las repercusiones del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La organización confía en que los acontecimientos de 2027 permitan desarrollar con normalidad las citas de Baréin y Arabia Saudita.
Después de la primera carrera en Baréin, el campeonato continuará por Australia, Japón y China, antes de llegar a Miami. Canadá será la siguiente parada, seguida por Mónaco y Portugal.
El calendario tendrá una pausa durante agosto y retomará actividades en septiembre con Italia y España. Después llegarán Azerbaiyán, Turquía y Singapur, antes del tramo final en Estados Unidos, México y Brasil.
Para México, la fecha vuelve a colocarlo en una posición relevante dentro del último tercio del campeonato. El Gran Premio se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez entre Austin y Brasil, en una etapa que también incluirá Las Vegas.
La temporada 2027 tendrá así 24 Grandes Premios, 10 carreras esprint y cuatro continentes como escenario del campeonato. México volverá a formar parte de ese recorrido.