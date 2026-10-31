Esteban Ocon no correrá el Gran Premio de México 2026; Haas anuncia a su sustituto

La escudería Haas sorprendió este sábado al anunciar que Esteban Ocon no disputará el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto francés será sustituido por el japonés Ryo Hirakawa, quien ocupará su lugar durante el resto del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá la oportunidad de debutar en una carrera de Fórmula 1.

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado oficial del equipo estadounidense, en el que confirmó que Hirakawa participará en la tercera práctica libre, la clasificación del sábado y la carrera del domingo 1 de noviembre, donde compartirá garaje con Oliver Bearman.

Sin embargo, Haas no explicó las razones que provocaron la inesperada salida de Ocon. La escudería únicamente señaló que no ofrecerá más declaraciones por el momento, aunque posteriormente aclaró que la ausencia del francés no está relacionada con una enfermedad.

El anuncio llega después de una jornada complicada para Ocon durante las prácticas del viernes. El francés terminó en la decimotercera posición de la segunda sesión, pero protagonizó un intercambio de opiniones por radio con su ingeniera de carrera, Laura Mueller, debido a diferencias sobre la estrategia de neumáticos. Hasta ahora, no existe confirmación de que este episodio esté relacionado con su sustitución.

La situación también ocurre en medio de un futuro incierto para el piloto de 30 años, pues Haas anunció en septiembre que ambas partes separarán sus caminos al finalizar la temporada 2026. El brasileño Rafael Câmara ocupará su asiento a partir de 2027, aunque el equipo no ha vinculado esta decisión con su ausencia en México.

Por su parte, Hirakawa, de 32 años, tendrá su primera oportunidad de disputar un Gran Premio de Fórmula 1. El japonés cuenta con una destacada trayectoria en el automovilismo de resistencia, donde conquistó dos títulos del Campeonato Mundial de Resistencia en 2022 y 2023, además de ganar las 24 Horas de Le Mans en 2022 con Toyota.

El piloto de reserva ya había participado en la primera práctica libre del viernes en México, donde terminó en la decimoquinta posición al volante del VF-26. Su experiencia reciente en el circuito será importante para afrontar la clasificación y las 71 vueltas de la carrera del domingo.

De esta manera, Haas realizará un cambio inesperado en su alineación para el Gran Premio de México, mientras permanece la incógnita sobre los motivos que dejaron a Ocon fuera de la competencia y su continuidad en las carreras restantes de la temporada.