F1: Antonelli, Pole en el GP Japón; Checo Pérez largará en 19 y Verstappen en 11
Andrea Kimi Antonelli firmó la pole position del Gran Premio de Japón 2026 con un tiempo de 1:28.778, casi tres décimas por delante de su compañero George Russell. El italiano de Mercedes se colocó primero y dejó a Oscar Piastri tercero a solo 56 milésimas del británico. La primera fila es todo Mercedes. La segunda fila es toda McLaren.
Sergio 'Checo' Pérez tuvo otro fin de semana complicado en Suzuka. El mexicano de Cadillac, que ya había perdido tiempo en los entrenamientos del viernes por los daños del choque con Albon, no pudo encontrar el ritmo en la clasificación y terminó decimonoveno. Un resultado que refleja la situación del equipo, todavía sin puntos en la temporada.
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Pero la historia de la clasificación no empezó en la Q3. Empezó antes, en la Q2, con una de las sorpresas del año.
Arvid Lindblad, el piloto novato de Racing Bulls de 18 años, eliminó a Max Verstappen. El tetracampeón del mundo no pudo pasar del undécimo tiempo en la Q2 con un 1:30.262, a apenas 153 milésimas de Lindblad en décima posición. Verstappen sale undécimo para la carrera del domingo, por segunda vez en tres grandes premios fuera de la Q3. El novato pasó. El tetracampeón no.
Isack Hadjar, el otro piloto de Red Bull, sí llegó a la Q3 y terminó octavo con un 1:29.978. En el mismo equipo, dos realidades completamente distintas. Hadjar más rápido que su referencia directa en la escudería oficial. Para Red Bull, una imagen que incomoda.
En la Q3 el guion fue claro desde el primer intento. Antonelli voló con un 1:28.778 y Russell no pudo igualarle. El británico tuvo problemas durante toda la clasificación: en la Q1 se quejó de sobreviraje, y en la Q2 pidió por radio que revisaran el coche porque algo no funcionaba bien tras el cambio de la FIA en la recuperación de energía. Russell reconoció abiertamente que se estaban perdiendo algo. Antonelli, en cambio, no tuvo esos problemas y dominó con autoridad.
Detrás de los dos Mercedes, Piastri tercero con 1:29.132, Leclerc cuarto con 1:29.405 y Norris quinto con 1:29.409. Los dos Ferrari y los dos McLaren muy juntos, con apenas cuatro milésimas entre Leclerc y Norris. Hamilton sexto con 1:29.567. Gasly sorprendió en séptimo con 1:29.691 para Alpine, por delante de Hadjar, Bortoleto y Lindblad, quien no pudo marcar tiempo en la Q3.
En la parte baja de la tabla, Verstappen undécimo, Ocon duodécimo, Hulkenberg decimotercero, Lawson decimocuarto, Colapinto decimoquinto y Sainz decimosexto. Alonso vigesimoprimero y Stroll último.
La carrera del domingo tiene a Mercedes en cabeza, con Antonelli con la ventaja de la pole y el mejor tiempo del fin de semana. Ferrari y McLaren saldrán desde la segunda fila y la tercera con todo por hacer. Verstappen, desde undécimo, necesita una carrera perfecta para sumar puntos importantes. Pérez, desde decimonoveno, sale con el objetivo de completar la carrera y acercarse a la zona de puntos por primera vez en 2026.