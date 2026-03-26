Fórmula 1: GP Japón, con cambio clave y pregunta del millón: ¿quién puede con Mercedes?
La Fórmula 1 arriba este fin de semana a Japón para el Gran Premio de Suzuka, la tercera carrera de la temporada y la última antes del largo paréntesis de abril. Después del Gran Premio vendrá un silencio de casi cinco semanas, lo que convierte a este fin de semana en uno de los más importantes del año.
La FIA llegó a Suzuka con un cambio de último momento que afecta directamente la clasificación. Tras las quejas de los pilotos en Australia y China, donde los coches debían levantar el pie del acelerador para recargar la batería durante la vuelta de clasificación, la FIA redujo la cantidad máxima de energía que cada coche puede recuperar por vuelta: de 9 megajulios a 8. El objetivo es simple: que los pilotos puedan apretar al máximo en la vuelta de clasificación sin tener que gestionar la energía de forma artificial. La medida tiene el apoyo unánime de todos los fabricantes y entra en vigor desde este fin de semana.
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Mercedes llega como el equipo a batir. George Russell y Kimi Antonelli ganaron una carrera cada uno en las dos primeras fechas del año y el equipo alemán lidera tanto el campeonato de pilotos como el de constructores con 98 puntos, frente a los 67 de Ferrari. Suzuka, con sus curvas rápidas y sus cambios de dirección constantes, podría favorecer a Ferrari, que ha mostrado mejor paso en curva que Mercedes. Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien consiguió su primer podio con Ferrari en China, llegan con la necesidad de dar un paso más y ganar.
Red Bull y McLaren llegan con deudas pendientes. Verstappen abandonó en China por problemas en el sistema de refrigeración del motor y el RB22 sigue siendo difícil de manejar. En Suzuka, donde el holandés no ha perdido desde 2022, el neerlandés querrá demostrar que él y su coche pueden responder. McLaren, por su parte, no ha podido poner los dos coches en la parrilla en ningún Gran Premio del año y necesita completar una carrera con fiabilidad antes de pensar en ganar.
El circuito de Suzuka tiene 5.8 kilómetros, 18 curvas y un diseño único en el mundo en forma de ocho. Es exigente para el motor, para los neumáticos y para los pilotos. Pirelli eligió los tres compuestos más duros de la gama para esta cita, lo que apunta a una carrera de estrategia y gestión. Además, el asfalto fue parcialmente renovado este año y se espera bajo agarre al inicio del fin de semana.
Hay un elemento emocional añadido. Esta es la carrera de casa de Honda, el fabricante que suministra los motores de Aston Martin. Para el equipo de Alonso, llegar a Japón en el estado actual es todo lo contrario a lo que soñaban. La carrera arranca el domingo 29 de marzo.