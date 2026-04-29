F1: Checo Pérez y Cadillac buscan en Miami sus primeros puntos
Sergio Pérez llegó a Miami con una promesa concreta: esta es la carrera donde Cadillac da el paso. No uno pequeño. El paso. El equipo llega a Florida con el paquete de mejoras más ambicioso de su corta historia, con el objetivo de pelear con Aston Martin y Haas, y con Checo convencido de que los primeros puntos del proyecto están más cerca de lo que nadie imagina.
Pérez fue claro sobre lo que espera del fin de semana: "Está claro que necesitamos un segundo más ahora. Realmente espero que estemos aportando una gran mejora para Miami, que será la mayor prueba para el equipo." Y pese al arranque difícil, el tapatío encontró motivos para el optimismo: "Nunca nos imaginamos que íbamos a estar peleando con Aston Martin. Son las sorpresas que la Fórmula 1 te puede dar. Hay que seguir adelante y esperar que llegue nuestro momento."
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Las mejoras que llegan a Florida atacan los dos grandes problemas del monoplaza. El primero es la velocidad en curvas lentas, donde el auto pierde más tiempo frente a sus rivales directos. El segundo es la carga aerodinámica, con modificaciones en el alerón trasero y el fondo plano para mejorar la estabilidad en zonas técnicas. Bottas también habló de las expectativas con el nuevo paquete: "Todavía estamos por detrás de los líderes, pero la dirección es la correcta y esperamos dar un paso más grande en Miami."
El objetivo de la temporada quedó claro desde antes del fin de semana. Pérez dijo que la meta es conseguir los primeros puntos antes del parón de verano en julio, con alrededor de doce carreras para lograrlo. También destacó algo que va más allá de los resultados: la dinámica interna del equipo. Señaló que sus sugerencias técnicas han sido tomadas en cuenta desde la primera carrera, algo que contrasta con experiencias previas en su carrera y que le da motivación extra para el resto del calendario.
Miami tiene una historia particular con Checo. En las tres ediciones que disputó con Red Bull, el circuito le dejó sensaciones encontradas. En 2022 terminó cuarto en la primera edición del GP. En 2023 llegó a Florida a solo seis puntos de Verstappen en el campeonato, tomó la pole por una bandera roja que interrumpió la clasificación y terminó segundo, su mejor resultado en ese circuito, aunque ese fin de semana también fue donde comenzaron a notarse las primeras tensiones con el equipo por la preferencia hacia su compañero. En 2024, con su relación con Red Bull ya deteriorada, terminó fuera del podio en un fin de semana que reflejó el inicio de su declive. Miami fue testigo de su mejor momento con la escudería austriaca y también de los primeros síntomas de su caída. Ahora regresa con otro equipo, otra oportunidad y otro capítulo por escribir.
Para la ocasión, Cadillac también preparó algo especial fuera de la pista. El equipo reveló un diseño exclusivo para su primer Gran Premio en casa. El monoplaza mantiene la base bitono en blanco y negro que el mundo conoció en el Super Bowl de febrero, pero para Miami se añaden elementos de la bandera estadounidense: el alerón delantero porta 50 estrellas, una por cada estado de la Unión Americana, y el alerón trasero lleva las letras USA en rojo, blanco y azul. Checo y Bottas también estrenan trajes de competencia con identidad americana. Cassidy Towriss, consultora principal de marca del equipo, resumió el espíritu detrás del diseño: "Es nuestra primera carrera en casa y era importante para nosotros que los aficionados reconocieran a su equipo. En ningún sitio se está mejor que en casa."
La celebración no se queda en la pista. El sábado 2 y el domingo 3 de mayo, Cadillac tomará el control de Jungle Plaza en el Miami Design District para instalar su propio cuartel general de fans, con entrada gratuita. El espacio tendrá simuladores de carreras, música en vivo, sesiones de DJ, transmisión en vivo de todas las sesiones del fin de semana por Apple TV y comida de restaurantes locales de Miami. El sábado por la noche, después de la carrera sprint y la clasificación, Checo Pérez hará una aparición especial para los fanáticos. Es el primer Gran Premio en casa de Cadillac y el equipo lo trata exactamente así.
Los primeros puntos de Cadillac en la Fórmula 1 tienen fecha límite. Miami es el escenario ideal para acercarse a ellos.