La F1 corre el sábado en Bakú: Checo Pérez vuelve a su mejor circuito

La Fórmula 1 modifica su rutina para disputar este sábado 26 de septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera que reunirá el dominio de Kimi Antonelli, la reacción de Max Verstappen y el regreso de Sergio Pérez al circuito donde ha construido algunos de los mejores resultados de su trayectoria. Bakú también representa una oportunidad especial para Cadillac, aunque el equipo todavía necesita mejorar su rendimiento y aprovechar una carrera caótica para aspirar a sus primeros puntos.

La competencia se adelantó un día porque el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, fecha dedicada a las personas que perdieron la vida durante la guerra de 2020. El promotor local y representantes del gobierno solicitaron el cambio, por lo que la FIA y la Fórmula 1 trasladaron todo el programa: las dos primeras prácticas se celebrarán el jueves, la tercera sesión y la clasificación tendrán lugar el viernes, y la carrera cerrará la actividad el sábado.

El Gran Premio comenzará a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Serán 51 vueltas al Circuito Urbano de Bakú, con una distancia total de 306.049 kilómetros en una pista de 6.003 kilómetros que combina una recta extremadamente larga, frenadas fuertes, curvas de 90 grados y una estrecha sección junto a las murallas de la ciudad antigua.

La parte más angosta del trazado, entre las curvas 8 y 9, mide apenas 7.6 metros. Cualquier error puede terminar contra las barreras, mientras que el viento procedente del mar Caspio suele modificar el comportamiento de los monoplazas entre una vuelta y otra. Algunas zonas del circuito recibieron asfalto nuevo y Pirelli eligió los compuestos C3, C4 y C5, la selección más blanda de su gama.

El campeonato llega a su decimoquinta fecha con Antonelli como líder indiscutible. El italiano conquistó en Madrid su octava victoria de la temporada y alcanzó 292 puntos, 81 más que su compañero George Russell. Mercedes se mantiene como la referencia, pero Bakú ofrece condiciones suficientes para alterar cualquier pronóstico.

Verstappen llega después de terminar tercero en Monza y segundo en Madrid. Además, ganó la carrera de Azerbaiyán en 2022 y 2025, por lo que comparte con Checo el récord de triunfos en este circuito. McLaren intentará responder después de que Lando Norris perdiera una posible victoria en España por la aparición del Virtual Safety Car, mientras que Ferrari necesita recuperar el terreno que cedió desde el regreso de las vacaciones.

Charles Leclerc representa otra amenaza importante. El monegasco consiguió cuatro poles consecutivas en Bakú entre 2021 y 2024, aunque nunca logró convertirlas en una victoria. La velocidad de Ferrari en la extensa recta principal puede colocarlo nuevamente en la pelea, pero el equipo deberá evitar los problemas que limitaron sus resultados en las últimas carreras.

Checo Pérez en Bakú, circuito que se le ha dado

Para México, la atención estará sobre Checo Pérez. El piloto de Cadillac ganó en Bakú en 2021 y 2023, terminó segundo en 2022 y subió al podio en 2016 y 2018. Ningún otro competidor ha conseguido cinco podios en este escenario, una regularidad que explica su fama como el “Rey de Bakú”.

Su experiencia será todavía más importante por las características del circuito. Checo explicó antes del fin de semana que la primera obligación consiste en llegar hasta el final. Después se necesita confianza para atacar sin cometer errores, especialmente cuando el viento aumenta durante la carrera y vuelve impredecibles las frenadas.

El mexicano, sin embargo, afrontará un reto muy diferente al de sus años con Red Bull. Cadillac ocupa el último lugar del Campeonato de Constructores y continúa sin puntos después de 14 Grandes Premios. Su mejor resultado fue el decimotercer puesto de Valtteri Bottas en China, mientras que Pérez alcanzó la décima posición en la pista en Mónaco, pero una sanción posterior lo hizo caer al decimoquinto lugar.

El equipo estadounidense mostró señales de progreso después del descanso de verano. Checo terminó decimoquinto en Países Bajos y destacó que el ritmo del automóvil había mejorado después de varios cambios en la configuración. Los resultados posteriores, sin embargo, volvieron a exponer sus limitaciones: terminó decimoctavo en Monza y abandonó la carrera de Madrid.

Cadillac llevará algunas modificaciones a Bakú y Pérez contará con la evolución más reciente de la unidad de potencia Ferrari. El nuevo motor puede ofrecer una ayuda en la larga zona de aceleración, pero no resolverá por sí solo los problemas del monoplaza. La falta de velocidad en clasificación y los fallos de confiabilidad todavía separan al equipo de la zona de puntos.

Por eso, un resultado entre los diez primeros no puede considerarse una expectativa normal. Checo necesitará superar la primera fase de la clasificación, mantenerse lejos de los muros y aprovechar posibles abandonos, periodos de Safety Car o errores de los equipos de media tabla. Su conocimiento del circuito puede marcar una diferencia, pero Cadillac también deberá completar un fin de semana sin fallas.

Bakú suele castigar a quienes intentan atacar más allá del límite y recompensar a los pilotos capaces de conservar el automóvil hasta las últimas vueltas. Antonelli parte como el rival a vencer por el dominio de Mercedes; Verstappen, Norris, Leclerc y Hamilton intentarán detenerlo, mientras que Checo afrontará una carrera más discreta, pero igualmente importante.

El Gran Premio de Azerbaiyán no convertirá de inmediato a Cadillac en un equipo competitivo. Sí puede ofrecerle su mejor oportunidad reciente para mostrar avances. En el circuito donde Pérez ha ganado más veces y subido más veces al podio, terminar la carrera, permanecer cerca del grupo intermedio y aprovechar el desorden será la ruta más realista hacia un resultado importante.