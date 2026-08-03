F1: Verstappen y Antonelli, las apuestas juveniles que cambiaron la búsqueda de talento
Los equipos de Fórmula 1 buscan a sus futuras estrellas mucho antes de que lleguen a la máxima categoría. Sus responsables de desarrollo observan campeonatos de karting y categorías juveniles para identificar a pilotos con velocidad, capacidad de aprendizaje y potencial para competir al máximo nivel. Cuando encuentran un talento especial, intentan incorporarlo a una academia antes de que otra escudería pueda contratarlo.
Max Verstappen y Kimi Antonelli representan dos de los casos más claros. Red Bull se aseguró a Max a los 16 años y le ofreció un camino inmediato hacia la Fórmula 1 para superar el interés de Mercedes. La escudería alemana tomó una ruta distinta con Antonelli: lo incorporó a su programa a los 12 años, acompañó su formación y le entregó un asiento en el equipo principal a los 18.
Te puede interesar: El incierto futuro de Verstappen y varios pilotos: lo que deja el parón de la F1
La búsqueda comienza en torneos internacionales de karting, como los campeonatos de la FIA, las series WSK y competencias como Champions of the Future. Después continúa en Fórmula 4, Fórmula Regional, Fórmula 3 y Fórmula 2. Los equipos revisan resultados, tiempos por vuelta, telemetría y comentarios de ingenieros y directores de escuderías juveniles.
Ganar carreras ayuda, pero no cuenta toda la historia. Un piloto puede dominar porque tiene el mejor motor, más días de pruebas o un presupuesto mayor. Otro puede terminar detrás con material inferior y mostrar más talento. Por eso los ojeadores comparan al joven con su compañero, analizan su rendimiento bajo lluvia, sus adelantamientos, su adaptación a circuitos nuevos y su reacción después de un error. También estudian su comunicación técnica, disciplina y madurez.
En la Fórmula 1 no siempre existe un puesto llamado “ojeador”. Esa función suele recaer en los responsables de las academias. Helmut Marko fue la figura más influyente de este modelo durante más de dos décadas en Red Bull y participó en el desarrollo de pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen.
Gwen Lagrue también ocupa un lugar central. Trabajó 11 años con los jóvenes de Mercedes y estuvo relacionado con las trayectorias de George Russell y Antonelli. En julio de 2026, Red Bull anunció que dirigirá su programa juvenil a partir de 2027. Guillaume “Rocky” Rocquelin ha encabezado el trabajo de la academia de Red Bull, mientras Jock Clear ha dirigido campamentos de selección de Ferrari. Ron Dennis representa el caso histórico más famoso: respaldó a Lewis Hamilton desde la adolescencia y financió su camino hacia la Fórmula 1.
El caso de Verstappen muestra hasta dónde puede llegar una escudería para ganar la carrera por un talento. En 2014, Max disputó su primera temporada completa en monoplazas dentro de la Fórmula 3 Europea. Mercedes quería integrarlo a su programa, pero no podía asegurarle un asiento inmediato. Red Bull sí puso esa oportunidad sobre la mesa.
Max aceptó la oferta, ingresó al Red Bull Junior Team y pocos días después quedó confirmado como piloto de Toro Rosso para 2015. No pasó por Fórmula 2 y solo acumulaba una campaña completa en automóviles. Red Bull entendió que esperar podía significar perderlo ante Mercedes.
Su debut llegó en Australia 2015, con 17 años y 166 días, edad que todavía lo mantiene como el piloto más joven que ha disputado una carrera de Fórmula 1. Una falla mecánica terminó con su estreno, pero la confirmación llegó en Malasia. Max clasificó sexto bajo la lluvia y terminó séptimo, con lo que se convirtió en el piloto más joven que había sumado puntos.
Después de las primeras cuatro carreras de 2016, Red Bull lo ascendió al equipo principal. Verstappen ganó el Gran Premio de España en su primera participación con la escudería y se convirtió, con 18 años, siete meses y 15 días, en el ganador más joven de la historia.
La apuesta terminó por definir una época. Red Bull se adelantó a Mercedes, aceptó los errores de juventud de Max y construyó su proyecto alrededor de él. Verstappen respondió con victorias, récords y cuatro campeonatos mundiales consecutivos entre 2021 y 2024. La decisión de ofrecerle un asiento a los 16 años se convirtió en una de las inversiones de talento más exitosas de la Fórmula 1 moderna.
Mercedes desarrolló a Antonelli de otra manera. La escudería lo incorporó a su programa juvenil en 2019, cuando tenía 12 años. El italiano ganó los campeonatos alemán e italiano de Fórmula 4 en 2022 y dos títulos de Fórmula Regional en 2023.
La confianza era tan alta que Mercedes decidió llevarlo directamente a Fórmula 2 en 2024, sin pasar por Fórmula 3. Antonelli terminó sexto y consiguió dos victorias. No dominó el campeonato, pero el equipo tenía años de información sobre su velocidad, capacidad técnica y progreso. Cuando Lewis Hamilton dejó libre su asiento para 2025, Toto Wolff eligió al piloto que Mercedes había formado desde niño.
Antes de que Antonelli cumpliera 18 años, la FIA recibió una solicitud de dispensa para que pudiera obtener la Superlicencia antes de alcanzar la edad mínima. El pedido estuvo relacionado con el interés de Williams y buscaba mantener abierta la posibilidad de utilizarlo en actividad oficial.
La Superlicencia es el permiso obligatorio para competir en Fórmula 1. En aquel momento, el reglamento exigía que el piloto tuviera al menos 18 años, además de 40 puntos obtenidos mediante sus resultados y otros requisitos deportivos.
La FIA modificó después la norma y abrió la puerta a excepciones para pilotos de 17 años que demostraran capacidad y madurez sobresalientes. Antonelli no necesitó ese permiso para su debut. Cumplió 18 años el 25 de agosto de 2024 y comenzó su primera temporada completa en 2025.
Su estreno llegó en Australia. Un daño en el piso durante la clasificación lo dejó en el puesto 16. La carrera tuvo lluvia, accidentes y condiciones difíciles, pero Antonelli mantuvo el control, avanzó 12 posiciones y terminó cuarto. Se convirtió en el piloto más joven que sumó puntos durante su debut y en el segundo más joven que los consiguió en la historia.
Su temporada de novato terminó con tres podios y 150 puntos. En 2026 consiguió su primera victoria y confirmó que la apuesta de Mercedes ya había superado la etapa de promesa. La comparación, sin embargo, debe mantener proporción: Antonelli apenas comienza su carrera, mientras Verstappen ya convirtió la confianza de Red Bull en cuatro campeonatos mundiales.
El talento no basta para llegar hasta ese punto. El automovilismo exige grandes cantidades de dinero desde el karting. Las familias deben pagar vehículos, motores, neumáticos, inscripciones, pruebas y viajes. Ahí aparecen las academias y los patrocinadores, cuyo apoyo puede cubrir costos y conectar al piloto con equipos competitivos.
Lewis Hamilton necesitó el esfuerzo económico de su padre antes de recibir el respaldo de McLaren. Sergio Pérez contó con patrocinadores mexicanos que le permitieron salir del país y competir en Europa. El dinero no crea velocidad, pero puede mantener a un piloto en pista durante el tiempo necesario para demostrarla.
Los patrocinadores también pueden influir cuando dos jóvenes ofrecen un nivel parecido, sobre todo dentro de equipos con presupuestos limitados. Sin embargo, el dinero no sustituye los resultados. Las grandes escuderías buscan pilotos capaces de superar a sus compañeros, comprender el coche y responder bajo presión.
Max Verstappen y Kimi Antonelli muestran dos formas distintas de proteger a una futura estrella. Red Bull aceleró el ascenso de Max porque no quería perderlo ante Mercedes. Mercedes acompañó a Antonelli durante seis años y lo promovió cuando apareció un asiento en su equipo principal.
El público conoce a una futura figura cuando aparece en la parrilla. Los responsables de las academias pueden conocerla desde el karting. El talento llama la atención, el dinero mantiene abierta la carrera y una decisión tomada a tiempo puede cambiar la historia de una escudería. Max ya lo demostró con cuatro campeonatos. Antonelli comienza a demostrar por qué Mercedes decidió apostar por él desde los 12 años.