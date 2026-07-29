El incierto futuro de Verstappen y varios pilotos: lo que deja el parón de la F1
La Fórmula 1 llegó al parón de verano después del Gran Premio de Hungría con una de sus historias más importantes fuera de la pista. Una parte considerable de la parrilla todavía tiene decisiones contractuales por resolver rumbo a 2027, pero todas las miradas apuntan hacia Max Verstappen. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028, aunque las dudas sobre su futuro y las cláusulas de rendimiento asociadas a su acuerdo han colocado su nombre en el centro del mercado. Una eventual salida podría abrir uno de los movimientos más importantes de los últimos años y provocar cambios en varios equipos.
La situación ganó fuerza durante las últimas semanas. Verstappen evitó confirmar antes del Gran Premio de Bélgica si permanecerá en Red Bull hasta el final de su contrato, mientras Laurent Mekies reconoció que varios pilotos se han acercado al equipo ante la incertidumbre sobre su alineación futura. El cuatro veces campeón del mundo sigue vinculado a Red Bull por dos temporadas más después de 2026, por lo que cualquier salida anticipada dependería de las condiciones de su acuerdo y de una decisión que, por ahora, no existe de manera oficial.
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Los pilotos y su futuro
El mercado tampoco se limita a Verstappen. George Russell, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll y Franco Colapinto llegan al parón con contratos que terminan en 2026, por lo que su continuidad deberá resolverse rumbo a la próxima temporada. En otros casos, como los de Lando Norris, Carlos Sainz, Alex Albon y Gabriel Bortoleto, existen acuerdos multianuales, aunque todavía hay margen para que distintas decisiones deportivas modifiquen el panorama. Con tantos nombres involucrados, cualquier movimiento importante puede abrir un asiento, cerrar otro y provocar una cadena de cambios antes de 2027.
No todos los nombres de la parrilla están en esa situación. Oscar Piastri tiene contrato con McLaren al menos hasta finales de 2027; Lewis Hamilton cuenta con un acuerdo multianual con Ferrari que se considera vigente hasta 2027; Charles Leclerc renovó más allá de 2028; Pierre Gasly tiene vínculo con Alpine hasta al menos 2028, y Cadillac aseguró a Valtteri Bottas hasta finales de 2027, con Checo Pérez bajo términos similares. Por eso, más que una cifra cerrada de pilotos sin contrato, el verano presenta un mercado con diferentes opciones, cláusulas y decisiones pendientes.
Dentro de la pista, las vacaciones llegan con una pelea por el campeonato que todavía tiene mucho por resolver. Kimi Antonelli lidera el Mundial después de 11 Grandes Premios con 219 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 169, George Russell con 160, Charles Leclerc con 138, Lando Norris con 128 y Max Verstappen con 109 puntos. Entre Antonelli y Verstappen existe una diferencia de 110 unidades, pero todavía queda exactamente la mitad del calendario por disputar.
La ventaja de Antonelli es importante, aunque todavía quedan 11 Grandes Premios. Mercedes tiene al líder del campeonato y a Russell, con 160 puntos, dentro de los primeros tres. Ferrari mantiene a Hamilton, con 169, y Leclerc, con 138, dentro de la pelea, mientras McLaren llegará al regreso con confianza después del triunfo de Norris en Budapest, que elevó al británico hasta los 128 puntos.
Red Bull tendrá una presión distinta. Verstappen suma 109 puntos y terminó segundo en Hungría y tercero una semana antes en Bélgica, pero el RB22 no ha mostrado la superioridad que caracterizó a sus antecesores. El neerlandés se encuentra a 110 puntos de Antonelli y el equipo necesita dar otro paso si pretende devolverlo a la pelea durante la segunda mitad del año. Esa evolución también puede adquirir importancia cuando llegue el momento de definir el futuro de su piloto principal.
El parón tampoco representa un mes completo para trabajar en los coches. Los equipos deben cumplir un cierre obligatorio de dos semanas en el que quedan suspendidas la mayoría de las actividades relacionadas con el rendimiento de los monoplazas. Las áreas técnicas deben detener su trabajo y el desarrollo queda prácticamente congelado durante ese periodo.
Fuera de ese cierre, las escuderías tendrán tiempo para analizar lo ocurrido durante las primeras 11 carreras. Eso cobra todavía más importancia en una temporada como 2026, con coches construidos bajo un reglamento nuevo y proyectos que todavía descubren sus fortalezas y debilidades. Aston Martin mostró una mejora importante en Hungría tras sus últimas actualizaciones; McLaren presentó un paquete que ayudó a Norris a conseguir la victoria; Red Bull necesita mantener el avance de sus carreras recientes y Cadillac debe solucionar los problemas de confiabilidad que han afectado a Checo Pérez y Valtteri Bottas.
La Fórmula 1 regresará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Será la carrera 12 de las 22 programadas para esta temporada y además tendrá formato Sprint, por lo que los equipos volverán del descanso con puntos importantes disponibles desde el primer fin de semana.
Hasta entonces, la atención estará dividida entre dos historias. Una se encuentra en la pelea por un campeonato que Antonelli controla con 219 puntos, pero todavía no tiene asegurado. La otra está en un mercado de pilotos que podría cambiar por completo si Verstappen decide abrir la puerta de Red Bull. El parón detendrá los coches durante unas semanas, pero las decisiones que se tomen alrededor de ellos pueden marcar buena parte de lo que resta de 2026 y comenzar a definir la parrilla de 2027.