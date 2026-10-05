La Fórmula 2 llegará oficialmente a México. El Gran Premio de la Ciudad de México confirmó este lunes que la antesala directa de la Fórmula 1 formará parte del fin de semana del Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de 2027, en una decisión histórica para el automovilismo nacional.

El anuncio se dio con las palabras de Bruno Michel, CEO del Campeonato FIA de Fórmula 2; Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México; y Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la capital. También estuvieron presentes los dos pilotos mexicanos que hoy compiten en la categoría, Rafael Villagómez y Noel León, de quienes haremos nota aparte.

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Bruno Michel abrió el micrófono con un mensaje directo. “Estoy muy contento de traer la Fórmula 2 a México. Es una plaza muy importante para nosotros, con una afición apasionada y una historia enorme en el automovilismo”, señaló el CEO. También reconoció el nivel de la organización del Gran Premio y aseguró que la categoría se siente lista para dar este paso en el continente americano, con una expansión que lleva años en construcción.

Federico González Compeán tomó la palabra para darle contexto deportivo al anuncio. “La llegada de la Fórmula 2 a México representa un nuevo capítulo en la evolución del México GP, pero también una oportunidad muy importante para el automovilismo de nuestro país”, dijo el director. Explicó que la Fórmula 2 es la plataforma fundamental dentro del camino hacia la Fórmula 1, donde los jóvenes pilotos adquieren experiencia, enfrentan una exigencia enorme y se preparan para dar el siguiente paso a la máxima categoría.

El directivo recordó que por esa categoría han pasado campeones del mundo como Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Lando Norris, además de figuras actuales como Charles Leclerc y Oscar Piastri. “Recibir por primera vez a la Fórmula 2 en México significa acercar a nuestra afición a una parte fundamental del proceso de formación de los futuros pilotos de Fórmula 1”, agregó.

González Compeán también destacó el valor simbólico del momento. “A partir del 2027, el Autódromo Hermanos Rodríguez será escenario, durante el mismo fin de semana, de las dos categorías tipo fórmula más importantes del automovilismo mundial”, afirmó. Reconoció el papel de Carlos Slim como impulsor del automovilismo nacional y agradeció a los socios que han sostenido el proyecto durante más de una década.

El director cerró su mensaje con una definición clara de la apuesta. “La llegada de la Fórmula 2 es una apuesta de largo plazo por el automovilismo mexicano, por los pilotos y por el desarrollo del deporte”, sentenció.

Alejandra Frausto le dio el toque turístico al anuncio. “La Ciudad de México sabe recibir al mundo de una manera muy especial. Somos campeones en hospitalidad”, declaró la secretaria. Enumeró las fortalezas de la capital: más de mil doscientos vuelos que la conectan con el mundo, 64 mil restaurantes y la mayor cantidad de museos del planeta. “Por eso decimos que somos la capital mundial del entretenimiento”, aseguró.

La secretaria también celebró el impulso que vive el turismo deportivo en la ciudad. “El día de hoy es un día de fiesta, porque se anuncia una posibilidad más de visitar a México, una posibilidad más de usar esta ciudad”, apuntó. Recordó el impacto del Mundial 2026 y adelantó que la guía mensual de turismo capitalino estará dedicada al automovilismo bajo el nombre “Corazón grande, corazón veloz”.

Frausto dejó un mensaje directo para los pilotos mexicanos. “No hay una afición más hermosa, generosa y vital que la de la Ciudad de México. Cuando sientan el amor de su país, les va a dar una fuerza muy especial para seguir compitiendo”, les dijo. También hizo referencia al Show Run de Checo Pérez programado para el 28 de octubre en Paseo de la Reforma, dentro del fin de semana del GP de México 2026.

Durante el evento también se presentó el calendario oficial del Campeonato FIA de Fórmula 2 2027, que contempla 14 fechas repartidas de marzo a diciembre, con cuatro sedes nuevas: Yeda, Montreal, Estambul y Ciudad de México.

Calendario completo F2 2027:

∙ 12-14 marzo: Baréin (Sakhir)

∙ 19-21 marzo: Yeda, Arabia Saudita

∙ 2-4 abril: Melbourne, Australia

∙ 20-23 mayo: Montreal, Canadá

∙ 3-6 junio: Mónaco (Monte-Carlo)

∙ 2-4 julio: Silverstone, Gran Bretaña

∙ 9-11 julio: Spielberg, Austria

∙ 3-5 septiembre: Monza, Italia

∙ 10-12 septiembre: Madrid, España

∙ 24-26 septiembre: Bakú, Azerbaiyán

∙ 1-3 octubre: Estambul, Turquía

∙ 29-31 octubre: Ciudad de México, México

∙ 3-5 diciembre: Lusail, Catar

∙ 10-12 diciembre: Yas Island, Abu Dabi

La fecha mexicana coincide exactamente con el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, programado también del 29 al 31 de octubre de 2027. Esto confirma que la afición mexicana podrá vivir, en el mismo fin de semana y en el mismo recinto, las dos categorías tipo fórmula más importantes del automovilismo mundial.