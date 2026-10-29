Fernando Alonso mantiene su crítica a la zona baja de la F1: “Sabemos de quiénes hablamos”

Fernando Alonso mantuvo su crítica hacia el nivel de algunos pilotos de la zona trasera de la Fórmula Uno después del contacto que sufrió con Alex Albon en Austin. El español aclaró que no señaló a una cantidad exacta de competidores, pero aseguró que los protagonistas identificaron perfectamente el mensaje y advirtió que los accidentes innecesarios también perjudican a los equipos bajo el límite presupuestario.

“Vi que algunos periodistas intentaron elegir a siete u ocho pilotos. No fui específico con el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos por ese comentario. Eso lo dice todo”, declaró Alonso antes del Gran Premio de México.

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El bicampeón se refería al incidente de la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos. Albon intentó avanzar por el interior de la curva 11 y golpeó el Aston Martin. El contacto dañó el piso y el alerón delantero del auto de Alonso, quien terminó en la decimosexta posición después de considerar incluso el abandono.

El español cree que aquel choque le quitó la posibilidad de luchar por puntos. Aston Martin había mostrado un ritmo competitivo y Alonso llegó a ocupar el duodécimo lugar a pesar de los daños, pero tuvo que regresar a los pits para cambiar el alerón delantero y perdió sus opciones.

“Fue un error innecesario y todavía me resulta difícil comprender qué oportunidad vio Alex en ese momento”, señaló. “Desafortunadamente he pasado toda la temporada en esa parte de la carrera, así que veo desde el auto cosas que no puedo contar”.

Alonso matizó su crítica al reconocer que los monoplazas de la zona baja resultan más difíciles de controlar. La falta de agarre aumenta la posibilidad de cometer errores y obliga a los pilotos a disputar cada posición con autos menos predecibles. Su molestia no se concentra en las equivocaciones derivadas de esas limitaciones, sino en los contactos evitables durante las primeras vueltas.

“Cuando estás en la parte trasera, los coches son más difíciles de conducir y los errores aparecen con mayor frecuencia porque no tienes el entorno bajo control”, explicó. “Pero todos esos incidentes en la primera vuelta, los contactos y los alerones delanteros que vuelan no son necesarios, especialmente cuando peleas por muy poco”.

El asturiano también relacionó esos accidentes con el tope presupuestario. Cada pieza que un equipo debe reparar o reemplazar consume recursos que podrían utilizarse para desarrollar el monoplaza, una situación especialmente delicada para las escuderías alejadas de los primeros lugares.

“Existe un límite presupuestario que también añade un problema. Si los equipos están contentos con romper cosas en cada carrera, está bien para ellos”, comentó.

Alonso considera que los comisarios no deben intervenir salvo que exista una maniobra claramente insegura. Para él, la responsabilidad corresponde a los propios pilotos y a la manera en la que administran sus oportunidades dentro de la categoría.

“No es trabajo de los comisarios, a menos que exista algo evidentemente peligroso. Depende de las aspiraciones que esos pilotos tengan para el futuro, de si quieren permanecer más tiempo en la Fórmula Uno, obtener una oportunidad en un equipo grande o si están satisfechos con chocar”, afirmó.

Sus palabras también reflejaron la frustración de competir lejos de los resultados que considera acordes con su nivel. Aston Martin ocupa la parte final del campeonato de constructores y Alonso solamente ha puntuado en tres Grandes Premios durante 2026, pero el español mantiene intacta su confianza.

“Soy una persona muy competitiva y todavía siento que puedo hacerlo mucho mejor de lo que dicen los resultados”, expresó. “Cada día me levanto y pienso que soy mejor que algunos de mis competidores. Cada fin de semana tengo una oportunidad de demostrarlo”.

El bicampeón explicó que esa convicción no depende únicamente de su rendimiento en la Fórmula Uno. También conduce autos de otras categorías y considera que conserva la velocidad necesaria cuando compite con maquinaria equivalente.

“Amo lo que hago. No es un trabajo. Cada vez que despierto puedo dedicarme a lo que me gusta, así que es un privilegio formar parte de este equipo y de este deporte”, añadió.

México ofrecerá una nueva oportunidad para demostrarlo, aunque el Autódromo Hermanos Rodríguez no ha sido favorable para Aston Martin durante los últimos años. Alonso describió el circuito como uno de los más complicados del calendario debido a la reducción de carga aerodinámica provocada por la altura.

A pesar de su amplia experiencia en el trazado, reconoció que todavía no consigue dominar por completo la curva 12, ubicada antes de la entrada a la zona del estadio. La dificultad para identificar los puntos de frenado y giro convierte ese sector en uno de los más delicados del fin de semana.

“México es un circuito muy difícil, incluso para los pilotos con más experiencia. El coche se comporta de manera diferente por la reducción de carga aerodinámica”, explicó. “La curva de entrada al estadio todavía no consigo clavarla. Es muy fácil cometer un error”.

A pesar de los antecedentes, Alonso detecta señales positivas. El ritmo mostrado en Austin y los aprendizajes obtenidos durante el Gran Premio de Singapur aumentaron su confianza en el comportamiento del motor y en el rendimiento del monoplaza dentro de las curvas lentas.

“Creo que existe cierto impulso. Los puntos siguen siendo un objetivo complicado, pero finalmente podría ser un buen domingo en México”, aseguró.

El español también anticipó que Kimi Antonelli conquistará el campeonato este fin de semana. Alonso destacó la regularidad del italiano y su capacidad para completar cada carrera cerca de la perfección.

“Siempre parece rendir muy cerca de la perfección. No comete errores ni tiene malas carreras. Esa consistencia y ese espíritu ganador han sido lo mejor de su temporada”, comentó. “Será campeón este fin de semana y México será un lugar increíble para celebrarlo”.

La conferencia también sirvió para presentar a Alonso como nuevo embajador global de Pepperstone a partir de 2027, después de que la empresa ampliara su alianza con Aston Martin. El español competirá en México con un casco especial que combina sus tradicionales colores azul y amarillo con elementos inspirados en el país.

Alonso todavía participa en el diseño de sus cascos porque considera que forman parte de la identidad de un piloto y de la manera en la que los aficionados lo reconocen. El encuentro con medios fue organizado por Pepperstone, que aprovechó la cita para presentar el diseño que el bicampeón estrenará durante el Gran Premio de México.

El asturiano llega al fin de semana con un nuevo acuerdo comercial, la esperanza de recuperar competitividad y la misma confianza que ha sostenido su carrera. También mantiene intacta una de sus características más reconocibles: cuando considera que el nivel de la parrilla no corresponde con el estándar de la Fórmula Uno, no suaviza su opinión.