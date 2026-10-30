Ferrari domina la FP2 en México; Verstappen y Lawson chocan y Checo supera a Bottas

Ferrari confirmó su fortaleza en el Gran Premio de la Ciudad de México con Charles Leclerc al frente de la segunda práctica libre. El monegasco registró 1:17.827 y completó un viernes perfecto tras liderar también la primera sesión. La jornada quedó marcada por el contacto entre Max Verstappen y Liam Lawson, que provocó una bandera roja y llevó a ambos pilotos ante los comisarios, mientras Sergio “Checo” Pérez terminó en la posición 18 y superó por más de siete décimas a Valtteri Bottas.

Leclerc aventajó por 0.103 segundos a Lando Norris y por 0.106 a George Russell. La diferencia mínima entre los tres dejó a Ferrari, McLaren y Mercedes como candidatos para pelear por la pole, aunque el rendimiento del SF-26 fue la señal más contundente del día: Leclerc encabezó las dos prácticas y mostró velocidad tanto con neumáticos medios como en la simulación de clasificación.

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La sesión no resultó igual de limpia para Lewis Hamilton. El británico ocupó el puesto 11 después de que Ferrari detectara un posible problema en la unidad de potencia y le pidiera detener el auto a mitad del entrenamiento. La falla redujo su programa de trabajo y dejó una advertencia para la escudería italiana, que mostró el mejor ritmo a una vuelta, pero deberá revisar la confiabilidad antes de la clasificación.

El momento más polémico ocurrió cuando Verstappen y Lawson encontraron a un Alpine más lento en el último sector mientras ambos completaban vueltas rápidas. El neerlandés intentó pasar por el interior en la curva 12, pero no pudo completar la maniobra. Los dos continuaron lado a lado hasta la zona de la curva 14, donde el Red Bull salió de la pista, golpeó el borde del trazado y terminó en contacto con el Racing Bulls.

Los dos monoplazas sufrieron daños y los restos sobre el asfalto obligaron a detener la práctica con bandera roja. Los comisarios citaron a Verstappen y Lawson por una posible conducción errática, por lo que deberán explicar la secuencia antes de que la Federación Internacional del Automóvil determine si corresponde alguna sanción.

Lawson volvió así al centro de una controversia en México. Durante la carrera de 2024 también protagonizó un contacto con Checo en las curvas 4 y 5, un incidente que dañó el auto del mexicano y comprometió sus posibilidades de remontar. Esta vez, el choque involucró a los dos equipos de la estructura de Red Bull y llegó en un momento en el que cada minuto de pista resulta fundamental para preparar la clasificación.

Verstappen logró regresar y terminó quinto, a 0.311 segundos de Leclerc. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, se colocó cuarto, mientras Isack Hadjar fue sexto. Arvid Lindblad sorprendió con la séptima posición, por delante de Pierre Gasly, Lawson y Oscar Piastri, quien cerró los diez primeros.

Checo concluyó en el puesto 18 con un tiempo de 1:19.406. Cadillac continúa lejos de la zona alta, pero el mexicano ganó con claridad la comparación interna al superar por 0.759 segundos a Bottas, quien ocupó la posición 21 con 1:20.165. La diferencia entre ambos representó uno de los pocos aspectos positivos para Pérez en una sesión en la que terminó a 1.579 segundos del líder.

Gabriel Bortoleto tuvo todavía menos tiempo para trabajar. Audi atendió problemas en su monoplaza durante gran parte de la práctica y el brasileño pudo salir cuando restaban apenas 11 minutos. Esa actividad limitada lo dejó último con un registro de 1:20.174.

Ferrari cerró el viernes como la referencia, pero con una preocupación alrededor del auto de Hamilton. McLaren y Mercedes quedaron a poco más de una décima, Verstappen mantuvo a Red Bull dentro de la pelea y Cadillac volvió a exhibir sus limitaciones, aunque Checo impuso una diferencia considerable sobre Bottas. La investigación sobre el choque entre Verstappen y Lawson añade otra variable antes de una clasificación que se anticipa sumamente cerrada.

Resultados de la segunda práctica libre