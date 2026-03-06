Ferrari marca el ritmo en Australia: Leclerc lidera la primera práctica
Charles Leclerc comenzó la temporada 2026 de la Formula 1 tal como terminó la pretemporada: al frente. El piloto de Ferrari marcó el mejor tiempo de la primera práctica libre del Gran Premio de Australia con una vuelta de 1:20.267 en el circuito de Albert Park Circuit.
El monegasco consiguió su mejor registro en los últimos minutos de la sesión y encabezó un 1-2 de Ferrari, ya que Lewis Hamilton terminó segundo a casi medio segundo. Detrás quedaron los Red Bull Racing de Max Verstappen e Isack Hadjar, que durante buena parte de la sesión intercambiaron el liderato con los Ferrari.
El mejor debutante fue Arvid Lindblad, quinto con Racing Bulls, mientras que el local Oscar Piastri finalizó sexto con McLaren. El equipo de Woking solo pudo completar la sesión con un coche, ya que el campeón defensor Lando Norris sufrió problemas mecánicos en su monoplaza.
Los Mercedes, señalados como favoritos antes del inicio del campeonato, tuvieron un perfil más discreto: George Russell fue séptimo y el debutante Andrea Kimi Antonelli octavo, sin mostrar aún todo su potencial.
La sesión también dejó señales positivas para Audi, que colocó a sus dos pilotos dentro del top 10 con Gabriel Bortoleto noveno y Nico Hülkenberg décimo.
En contraste, el inicio fue complicado para el mexicano Sergio Pérez, quien terminó 20° con el nuevo proyecto de Cadillac Formula 1 Team, a más de cuatro segundos del mejor tiempo tras una sesión interrumpida por largos periodos en el garaje y un trompo en la curva 4.
El argentino Franco Colapinto fue 16° con Alpine, mientras que Aston Martin prácticamente no pudo rodar: ni Fernando Alonso ni Lance Stroll marcaron tiempos competitivos por problemas con su auto y motor.
La primera sesión de la temporada dejó así una señal clara en Melbourne: Ferrari llega fuerte al inicio del nuevo reglamento, mientras que varios equipos aún guardan cartas antes de mostrar su verdadero ritmo.