Ferrari mueve el tablero y Antonelli marca el ritmo en el Día 2 del Test 2
El segundo día del Test 2 de pretemporada en Bahréin deja un mensaje claro: la batalla de 2026 no solo se libra en el cronómetro, también en el laboratorio aerodinámico. Ferrari presenta una evolución visible en su alerón trasero, una solución que busca optimizar eficiencia bajo el nuevo reglamento híbrido 50% eléctrico y 50% combustión.
El equipo italiano introduce un diseño que modifica la geometría de los perfiles y el flujo hacia el plano principal con el objetivo de reducir resistencia al avance sin sacrificar estabilidad. En un contexto donde la gestión energética resulta determinante, cada punto de eficiencia cuenta.
Mientras Ferrari llama la atención desde el plano técnico, la hoja de tiempos coloca al frente a Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes firma un 1:32.803 que representa el mejor registro del día y uno de los más rápidos vistos en esta segunda fase de pruebas. El margen es mínimo. Supera por apenas 0.058 segundos a Oscar Piastri, que marca 1:32.861 y coloca a McLaren nuevamente en la zona alta de la tabla en esta segunda fase de pruebas.
El tercer lugar corresponde a Max Verstappen con 1:33.162, seguido por Lewis Hamilton con 1:33.408 y Lando Norris con 1:33.453. La diferencia entre los cinco primeros no alcanza el segundo completo, un dato que refuerza la sensación de parrilla comprimida en este arranque de ciclo reglamentario.
Más atrás destacan Franco Colapinto en sexto, Nico Hülkenberg en séptimo y George Russell en octavo, en una jornada donde la mayoría de los equipos alterna programas entre simulación de clasificación y trabajo de correlación aerodinámica.
El día también registra ausencias importantes. No participan Isack Hadjar, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lance Stroll, Arvid Lindblad y Carlos Sainz, dentro de la rotación habitual de alineaciones en pretemporada.
Más allá del orden final, la señal más relevante la deja Ferrari. El nuevo alerón no es una pieza menor ni un simple ajuste estético. Representa una declaración de intenciones en un año donde la eficiencia energética puede definir adelantamientos, defensa en recta y gestión de carrera. Si la solución funciona, puede marcar una tendencia dentro del paddock.
A falta de una jornada en este bloque de pruebas, la combinación entre innovación técnica y tiempos ajustados confirma algo evidente: la temporada 2026 no apunta a un dominio claro, sino a un inicio con diferencias milimétricas y equipos dispuestos a arriesgar desde el primer test.