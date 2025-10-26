Fórmula 1: Lando Norris conquista México y se adueña del liderato del Mundial
El Gran Premio de México 2025 ofreció una carrera limpia, intensa y con el cambio de liderato más apretado de la temporada. Lando Norris dominó de principio a fin y, con esta victoria, arrebató el primer puesto del campeonato a su compañero Oscar Piastri por apenas un punto.
La salida fue un espectáculo. Cuatro autos llegaron en paralelo a la primera curva, en una imagen que quedará para el recuerdo del Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris resistió la presión y mantuvo la punta ante los ataques de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras detrás se definían las posiciones entre maniobras milimétricas.
El piloto británico de McLaren no soltó el primer lugar en ningún momento y cruzó la meta con autoridad, firmó una actuación impecable que lo coloca en la cima del campeonato con 357 puntos, uno más que Piastri (356). Detrás, Leclerc completó un gran fin de semana para Ferrari con el segundo puesto y Verstappen volvió al podio con un sólido tercer lugar.
Lewis Hamilton, también con Ferrari, vivió un domingo agridulce. Pese a haber salido tercero y mostrado un gran ritmo en las primeras vueltas, una penalización de diez segundos por ganar ventaja fuera de pista arruinó su carrera y lo dejó fuera de la lucha por el podio. Terminó octavo, sumando algunos puntos, pero con la sensación de haber perdido una oportunidad importante.
La sorpresa del día fue Oliver Bearman, quien realizó una remontada espectacular: salió noveno y terminó cuarto, consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 y demostró que su talento ya merece un lugar fijo en la parrilla.
Más atrás, Kimi Antonelli finalizó sexto tras una buena actuación con Mercedes, seguido por George Russell, Hamilton, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto, quien cerró la zona de puntos con su primer Top 10 del año.
Entre los abandonos destacaron Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, ambos fuera por problemas mecánicos en la primera mitad de la carrera.
Con el resultado de México, la pelea por el título se aprieta al máximo: Lando Norris lidera con 357 puntos, Oscar Piastri queda segundo con 356 y Max Verstappen se mantiene en la lucha con 321. A falta de cuatro carreras, el campeonato entra en su recta final con tres pilotos separados por apenas 36 puntos.
El Gran Premio de México volvió a confirmar por qué es uno de los escenarios más especiales del calendario. Más de 400 mil aficionados llenaron las gradas del Hermanos Rodríguez para celebrar la pasión por la Fórmula 1, en un ambiente que mezcló historia, emoción y orgullo. México volvió a ser el corazón de un fin de semana inolvidable: una fiesta que recordó que, incluso sin pilotos locales en pista, la pasión mexicana sigue siendo la más fuerte del mundo.
Clasificación final – Gran Premio de México 2025
- Lando Norris 1:37:58.574
- Charles Leclerc +30.342s
- Max Verstappen +31.049s
- Oliver Bearman +40.955s
- Oscar Piastri +42.065s
- Kimi Antonelli +47.837s
- George Russell +50.287s
- Lewis Hamilton +56.446s
- Esteban Ocon +75.464s
- Gabriel Bortoleto +76.863s
- Yuki Tsunoda +79.048s
- Alex Albon +1 lap
- Isack Hadjar +1 lap
- Lance Stroll + 1 lap
- Pierre Gasly + 1 lap
- Franco Colapinto + 1 lap
- Carlos Sainz + 1 lap
- Fernando Alonso – DNF
- Nico Hülkenberg – DNF
- Liam Lawson – DNF