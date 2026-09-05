Gasly conquista su primera pole en el GP de Italia; Checo largará en lugar 17
Pierre Gasly conquistó en Monza la primera pole position de su trayectoria en la Fórmula 1 después de superar a George Russell por apenas 0.060 segundos. Además, se convirtió en el primer piloto francés que consigue una pole desde Jean Alesi en el Gran Premio de Italia de 1997. El francés reservó su mejor vuelta para el último intento de la Q3 y completó otra página especial de su historia en el circuito donde obtuvo su primera victoria en 2020. Sergio “Checo” Pérez, en contraste, terminó vigésimo y quedó eliminado en la primera ronda, aunque las sanciones le permitirán avanzar hasta el puesto 17 de la parrilla.
Max Verstappen marcó la primera referencia importante de la sesión al encabezar la Q1 con un tiempo de 1:22.631, por delante de Lewis Hamilton y Oscar Piastri. La batalla por evitar los últimos seis puestos se mantuvo abierta hasta los segundos finales, pero Checo no encontró una vuelta suficiente para abandonar la zona de eliminación.
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El mexicano concluyó en el lugar 20, justo detrás de su compañero Valtteri Bottas, por lo que Cadillac perdió sus dos autos en el primer corte. Yuki Tsunoda, Alex Albon, Bottas, Pérez, Fernando Alonso y Lance Stroll fueron los seis pilotos eliminados en la Q1.
La tensión continuó durante la segunda ronda. Hamilton necesitó su último intento para asegurar el pase a la Q3, mientras Gabriel Bortoleto perdió el décimo lugar frente a Arvid Lindblad por solo una milésima de segundo. Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz y Esteban Ocon tampoco avanzaron a la disputa por la pole.
Russell tomó el primer lugar provisional en la Q3 y parecía encaminado a encabezar la parrilla, pero Gasly encontró una vuelta extraordinaria cuando la sesión llegó a su momento decisivo. El piloto de Alpine cruzó la meta con una ventaja de 0.060 segundos y aseguró su primera pole nueve años después de su debut en la máxima categoría.
Piastri terminó tercero, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Verstappen ocupó el sexto lugar, Kimi Antonelli fue séptimo, Franco Colapinto consiguió la octava posición, Lando Norris concluyó noveno y Lindblad cerró los diez primeros.
Ferrari colocó sus dos autos dentro de los cinco primeros en su Gran Premio de casa, aunque no pudo luchar por la pole frente a su afición. Leclerc fue el mejor representante de la escudería italiana con el cuarto lugar, mientras Hamilton terminó quinto después de asegurar su pase a la Q3 en los últimos instantes de la ronda anterior. Ambos quedaron detrás de Gasly, Russell y Piastri, pero se mantienen dentro del grupo que puede disputar la victoria en un circuito donde la velocidad en las rectas y el rebufo abren oportunidades.
Antonelli deberá cumplir una sanción de 30 posiciones por el cambio de componentes de su unidad de potencia. El líder del campeonato clasificó séptimo, pero saldrá desde el puesto 20 tras la penalización.
Parrilla de salida del Gran Premio de Italia
- 1. Pierre Gasly
- 2. George Russell
- 3. Oscar Piastri
- 4. Charles Leclerc
- 5. Lewis Hamilton
- 6. Max Verstappen
- 7. Franco Colapinto
- 8. Lando Norris
- 9. Arvid Lindblad
- 10. Gabriel Bortoleto
- 11. Oliver Bearman
- 12. Nico Hülkenberg
- 13. Carlos Sainz
- 14. Esteban Ocon
- 15. Yuki Tsunoda
- 16. Valtteri Bottas
- 17. Sergio Pérez
- 18. Fernando Alonso
- 19. Lance Stroll
- 20. Kimi Antonelli
- 21. Alex Albon
- 22. Liam Lawson