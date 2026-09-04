Monza viste a Ferrari de Schumacher y pone a prueba el liderato de Antonelli
Ferrari llegará al Gran Premio de Italia con una decoración especial inspirada en Michael Schumacher, pero la celebración histórica coincidirá con una oportunidad deportiva capaz de cambiar el rumbo del campeonato. Kimi Antonelli afrontará su carrera de casa como líder, con 59 puntos de ventaja sobre George Russell y Lewis Hamilton, aunque una penalización por el cambio completo de su unidad de potencia lo obligará a comenzar desde la parte trasera de la parrilla. La situación abre una posibilidad importante para Ferrari frente a los tifosi.
La imagen del SF-26 rendirá homenaje a la primera temporada de Schumacher con la escudería italiana, ocurrida hace 30 años. La conmemoración también recuerda las dos décadas transcurridas desde su última victoria en Monza con Ferrari, conseguida en 2006. Los uniformes especiales de Hamilton y Charles Leclerc incorporarán el logotipo del alemán y las siete estrellas que aparecían en su casco como símbolo de sus siete campeonatos mundiales. La colección conmemorativa también recuperó la corona de laurel dorada y el escudo de Ferrari que formaron parte de su indumentaria de 1996.
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Schumacher conquistó cinco de sus siete campeonatos con Ferrari y ganó cinco veces en Monza vestido de rojo: 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006. Hamilton comparte con él el récord de triunfos en el circuito italiano y posee la marca de siete pole positions. Leclerc, por su parte, ya conoce la dimensión de una victoria en casa después de imponerse en 2019 y 2024.
La relación entre Ferrari y Monza va mucho más allá de una decoración especial. El circuito se construyó en apenas 110 días y abrió sus puertas en 1922. Fue el tercer autódromo creado específicamente para competencias en el mundo, después de Brooklands e Indianápolis. Su diseño original combinaba un trazado convencional con un óvalo de curvas peraltadas, cuyos restos todavía forman parte de la imagen más reconocible del recinto.
Monza ingresó al calendario durante la primera temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en 1950. Desde entonces ha recibido el Gran Premio de Italia todos los años con una sola excepción: la edición de 1980, disputada en Imola mientras el autódromo atravesaba un proceso de renovación. Esa continuidad lo convierte en una pieza fundamental para explicar el crecimiento y la identidad de la categoría.
Su impacto también aparece en la historia del campeonato. Giuseppe Farina ganó en Monza la última carrera de la temporada de 1950 y se convirtió en el primer campeón mundial de Fórmula 1. Seis años después, Juan Manuel Fangio aseguró allí su cuarta corona gracias a uno de los mayores gestos deportivos de la categoría: Peter Collins le cedió su Ferrari durante la carrera para que pudiera terminar segundo.
Niki Lauda confirmó su primer campeonato con un tercer lugar en Monza durante 1975, mientras Clay Regazzoni completó la celebración de Ferrari con la victoria. En 1979, Jody Scheckter ganó el Gran Premio de Italia por delante de Gilles Villeneuve y aseguró el título de pilotos ante los tifosi. Aquella corona fue la última de Ferrari hasta la llegada del campeonato de Schumacher en 2000.
Monza también produjo carreras que modificaron la memoria de la Fórmula 1. En 1971, Peter Gethin superó a Ronnie Peterson por apenas una centésima de segundo y los cinco primeros cruzaron la meta separados por 0.61 segundos, el final más cerrado registrado en la historia del campeonato. En 1988, Gerhard Berger encabezó un inesperado doblete de Ferrari junto a Michele Alboreto menos de un mes después de la muerte de Enzo Ferrari.
La victoria de Schumacher en 2000 representó otro momento decisivo. El alemán alcanzó los 41 triunfos de Ayrton Senna, rompió en llanto durante la conferencia de prensa y recuperó terreno en una temporada que terminó con su primer campeonato para Ferrari. Cuatro años después, su éxito deportivo ya había transformado a la escudería en la fuerza dominante de la época.
Ferrari acumula 20 vict en Monza, más que cualquier otro constructor en el Gran Premio de Italia. Su triunfo de 2024 también la convirtió en la primera escudería que alcanzó 20 victorias mundialistas en un mismo circuito. Por eso, competir ante los tifosi representa mucho más que sumar puntos: cada resultado se compara con décadas de triunfos, títulos y momentos que marcaron a la categoría.
La edición de 2026 conserva esa relación directa con el campeonato. Hamilton ocupa el tercer puesto con 183 unidades, la misma cantidad que Russell, mientras Leclerc aparece quinto con 155. Antonelli encabeza la clasificación con 242 puntos. En el campeonato de constructores, Mercedes suma 425 unidades y supera por 87 a Ferrari, que ocupa la segunda posición con 338.
La penalización de Antonelli representa la gran variable del fin de semana. Mercedes determinó que Monza era el lugar más conveniente para instalar una unidad de potencia completa, pues sus cálculos indicaron que ambos autos necesitarían asumir un castigo antes de terminar el año. Las largas rectas y las oportunidades de rebase le ofrecen al italiano mejores condiciones para remontar, aunque el tráfico puede impedirle disputar la victoria.
Antonelli también cargará con una oportunidad histórica. Ningún piloto italiano gana el Gran Premio de casa en Monza desde Ludovico Scarfiotti, quien encabezó un doblete de Ferrari en 1966. El líder del campeonato tendrá que intentar una remontada desde el fondo si quiere terminar con una espera de seis décadas.
Ferrari tampoco tendrá el camino libre. Lando Norris llega después de ganar en Hungría y Países Bajos, sus primeras victorias consecutivas de la temporada, y ocupa el cuarto puesto con 159 puntos. McLaren mostró una clara mejoría tras el verano y buscará confirmar su avance en un circuito muy distinto a Zandvoort. Max Verstappen, sexto con 112 unidades, defenderá la victoria que obtuvo en Monza durante 2025.
El Autódromo Nacional de Monza obliga a los equipos a utilizar configuraciones de baja carga aerodinámica para favorecer la velocidad punta. Los pilotos mantienen el acelerador a fondo durante cerca del 80 por ciento de la vuelta y alcanzan su máxima velocidad en la recta principal, que mide 1.1 kilómetros. En la primera chicana deben reducir de aproximadamente 350 a 70 kilómetros por hora, por lo que la estabilidad bajo frenada será tan importante como la potencia.
El circuito mide 5.793 kilómetros, tiene 11 curvas y la carrera consta de 53 vueltas para completar 306.72 kilómetros. La salida y la primera frenada suelen concentrar los principales riesgos, mientras las curvas de Lesmo, la variante Ascari y la Curva Alboreto castigan cualquier error. Norris posee la vuelta rápida de carrera con el 1:20.901 que registró en 2025.
Las nuevas unidades de potencia de 2026 también añaden otro desafío. La gestión de la energía tendrá una importancia especial en las largas rectas y la función de adelantamiento que sustituyó al DRS puede resultar decisiva después de la Curva Alboreto. Los pilotos que salgan cerca de otro auto tendrán una herramienta adicional para atacar sobre la recta principal.
Pirelli llevará los compuestos C3, C4 y C5, la selección más blanda disponible para esta temporada. La degradación no debería alcanzar niveles elevados, por lo que una estrategia de una sola detención aparece como la opción principal. Sin embargo, el calor puede elevar la temperatura del asfalto y someter los neumáticos traseros a una exigencia considerable durante las aceleraciones. El pronóstico anticipa condiciones secas, sol y temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados.
La parrilla también tendrá cambios. Isack Hadjar no participará mientras continúa su recuperación de una lesión en la muñeca. Liam Lawson ocupará su lugar junto a Verstappen en Red Bull y Yuki Tsunoda sustituirá al neozelandés en Racing Bulls por segundo Gran Premio consecutivo.
Para Sergio Pérez, Monza representa una nueva oportunidad de buscar los primeros puntos de Cadillac. Tanto el mexicano como Valtteri Bottas permanecen sin unidades después de las primeras 12 fechas. La velocidad, la eficiencia aerodinámica y la gestión de energía pondrán a prueba el avance real del proyecto estadounidense en uno de los escenarios más exigentes del calendario.
La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con la primera práctica a las 4:30 de la mañana y la segunda a las 8:00. La tercera sesión se disputará el sábado a las 4:30, mientras la clasificación comenzará a las 8:00. El Gran Premio de Italia arrancará el domingo 6 de septiembre a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
Monza no será únicamente una celebración del pasado de Ferrari. La penalización de Antonelli, el crecimiento de McLaren y la presión de competir ante los tifosi transforman la decimotercera fecha del campeonato en una prueba importante para las aspiraciones de Hamilton, Leclerc y la escudería italiana. En el Templo de la Velocidad, el pasado nunca permanece separado del presente.