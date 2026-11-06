GP Brasil, el lugar especial de Max Verstappen y el escenario de sus remontadas más grandes

Max Verstappen regresa a Brasil convertido en el piloto que ha ganado desde más posiciones diferentes en la historia de la Fórmula Uno. Su reciente triunfo en México desde el quinto puesto amplió a 11 los lugares de salida que ha transformado en victoria, pero ninguna carrera explica mejor su capacidad para remontar que la de Sao Paulo de 2024, cuando partió en el lugar 17 y conquistó uno de los triunfos más impresionantes de su trayectoria.

La relación entre Verstappen y Brasil tampoco se limita a la pista. Su pareja, Kelly Piquet, es brasileña e hija del tricampeón mundial Nelson Piquet, por lo que el país se convirtió en un sitio importante para su familia. Antes de la carrera de este año, el neerlandés reconoció que siempre espera con entusiasmo su visita porque allí se encuentra parte de su familia política. También preparó un casco especial como homenaje a esa conexión.

Interlagos reveló muy pronto una de las cualidades que distinguen a Verstappen. En 2016, con apenas 19 años, protagonizó una exhibición bajo la lluvia después de caer al lugar 14 tras una parada tardía. En las últimas 16 vueltas recuperó 11 posiciones y terminó tercero, con rebases por distintos sectores de un circuito que ofrecía poca visibilidad y prácticamente ningún margen para el error.

Aquella actuación no terminó con una victoria, pero funcionó como anticipo de lo que ocurriría ocho años después. En 2024, Verstappen comenzó el Gran Premio de Sao Paulo desde la posición 17 y encontró en la lluvia la oportunidad para cambiar una carrera que parecía comprometida. Superó el tráfico, administró los reinicios y se abrió paso hasta el primer lugar para conseguir su primer triunfo en casi cinco meses.

La victoria llegó, además, en un momento decisivo. Lando Norris partió desde la pole y todavía intentaba acercarse en el campeonato, pero Verstappen convirtió una jornada adversa en un golpe prácticamente definitivo en la lucha por el título. Cruzó la meta con más de 19 segundos de ventaja sobre Esteban Ocon y salió de Brasil encaminado hacia su cuarta corona consecutiva.

El neerlandés también ganó en Interlagos en 2019 y 2023. Su balance de tres victorias en el circuito reúne versiones distintas de su dominio: la velocidad pura mostrada desde la pole, el control de una temporada histórica y la capacidad para recuperarse desde el fondo. Brasil no sólo le entregó trofeos; también produjo algunas de las actuaciones que mejor explican su estilo agresivo, preciso y adaptable.

Un récord construido desde toda la parrilla

El triunfo conseguido recientemente en el Gran Premio de México fue el número 74 de la carrera de Verstappen y añadió una nueva posición a su colección. Max ya ha ganado carreras después de comenzar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, decimocuarto y decimoséptimo.

Ningún otro piloto en la historia de la Fórmula Uno ha triunfado desde 11 lugares distintos de la parrilla. Entre las primeras diez posiciones, la octava es la única que todavía no ha convertido en victoria. El dato rompe con la idea de que su éxito depende solamente de salir desde la pole y controlar las carreras con el mejor auto.

Brasil ocupa un lugar central dentro de ese récord. La remontada de 2024 desde el puesto 17 le permitió convertirse en el primer piloto que ganaba desde diez posiciones diferentes. México amplió esa marca en 2026, pero Interlagos fue el circuito que la colocó en una categoría propia.

Verstappen llega ahora a Sao Paulo después de ganar tres de las últimas cuatro carreras. Kimi Antonelli ya aseguró el campeonato, pero Max todavía defiende el segundo lugar ante Lewis Hamilton y busca cerrar la temporada con una muestra más del crecimiento de Red Bull.

Sin la presión de disputar la corona, Interlagos vuelve a ofrecerle un escenario que conoce perfectamente. Es un país profundamente ligado a su familia, el circuito de algunas de sus mejores carreras y el lugar donde construyó una parte esencial de su leyenda. Para Verstappen, Brasil nunca representa una fecha más del calendario.