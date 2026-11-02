El futuro de la Fórmula 1 tuvo una fotografía en el podio del Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen y Lewis Hamilton cargaron sobre sus hombros a Andrea Kimi Antonelli, el nuevo campeón mundial. Dos pilotos que han marcado distintas épocas de la categoría levantaron al hombre que acaba de conquistar su primer título. No fue solamente una celebración: fue el encuentro de tres generaciones que están llamadas a compartir el protagonismo de los próximos años.

Antonelli tenía motivos para guardar esa imagen. “Ver tanto respeto de dos pilotos extraordinarios, que han hecho historia en este deporte, es algo verdaderamente especial”, reconoció el italiano, quien aseguró que enmarcará la fotografía y la colocará en una pared de su casa. Para él, el momento representó el reconocimiento de dos referentes; para la Fórmula 1, una escena que reunió a su pasado reciente, su presente y una de sus nuevas figuras.

El GP México, testigo de una rivalidad naciente

El campeonato de Kimi, conseguido en su segundo año en la máxima categoría, modificó el mapa de la competencia. Mercedes encontró en el italiano a un campeón, pero también a un piloto que tendrá que defender su lugar frente a un ex compañero de equipo con siete títulos mundiales y ante un Verstappen que sigue siendo uno de los principales referentes de la parrilla.

México también dejó ver que la convivencia no estará libre de tensión.

Verstappen fue quien se llevó los reflectores en la carrera mexicana. Partió desde la quinta posición, aprovechó el desarrollo de las primeras curvas y terminó con su sexta victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la número 74 de su trayectoria en Fórmula 1.

El neerlandés tuvo que resistir la presión de Hamilton hasta el final. “Lewis estaba pegado a mi caja de cambios, presionando muchísimo. Prácticamente fue como una sesión de clasificación hasta el final”, explicó Max sobre una carrera en la que no podía permitirse errores.

La victoria también significó una respuesta después de la frustración que había experimentado el fin de semana anterior. Verstappen reconoció que no esperaba ganar desde la quinta posición, pero destacó el trabajo de Red Bull y la capacidad del equipo para reaccionar.

“Lo importante es aprender de esas situaciones, regresar más fuertes y eso fue lo que hicimos”, señaló.

Max también tuvo palabras de reconocimiento para Antonelli. No habló de un rival al que deba vencer, sino de un piloto que ya demostró estar preparado para competir por lo más alto.

“Conseguir esto en tu segundo año en Fórmula 1 es algo realmente impresionante. Ha sido muy sólido, no ha cometido grandes errores y, además, ha conseguido superar a un compañero de equipo con mucha experiencia. Ha conducido de manera increíble”, dijo Verstappen luego de recordar a George Rusell.

En el otro extremo de la celebración estaba Hamilton. El británico compartió el podio con Antonelli y Verstappen, pero su lectura de la carrera estuvo marcada por la oportunidad que Ferrari dejó escapar.

Lewis consideró que tenía un monoplaza capaz de conseguir el primero y segundo lugar. Sin embargo, los acontecimientos de las primeras dos curvas cambiaron el resultado.

“Desafortunadamente, lo que sucedió en las dos primeras curvas nos hizo perder esa oportunidad. Después de eso, prácticamente le entregamos la victoria a Max”, lamentó.

La frustración no terminó en el resultado. Hamilton también dejó un mensaje sobre la relación con su compañero y la responsabilidad de trabajar como equipo. Consideró que Ferrari necesita revisar internamente lo sucedido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Trabajar en equipo es parte de nuestro trabajo y también de nuestro contrato. Tenemos la obligación de funcionar como equipo, hoy lo habríamos podido hacer perfectamente”, expresó.

El británico sabe que competir puede convertirse en uno de los desafíos más complejos de la Fórmula 1. Lo ha vivido durante toda su trayectoria y ahora tiene enfrente a un joven que acaba de conquistar el campeonato.

“No siempre haces las cosas bien, pero nueve de cada diez veces deberíamos ser capaces de hacerlo”, agregó.

La relación entre Hamilton y Antonelli será uno de los puntos de atención. El italiano ya consiguió lo que el británico busca recuperar: el campeonato mundial. Y aunque Lewis reconoció la importancia de compartir el podio con él, su ambición competitiva permanece intacta.

El italiano, mientras tanto, no quiere quedarse en la celebración. Su campeonato llegó después de una temporada que definió a partir de la consistencia, la capacidad para limitar daños en los fines de semana complicados y el aprendizaje acumulado desde su debut.

También tuvo que convivir con las críticas. Hubo quienes consideraron que no estaba preparado para ocupar un asiento en Mercedes y quienes cuestionaron su llegada a la Fórmula 1 a una edad tan temprana.

“Siempre es bueno silenciar algunas críticas. En cierto modo, esos comentarios también sirven para alimentar el fuego”, reconoció.

Antonelli considera que las dificultades de su primera temporada lo hicieron madurar y llegar mejor preparado a la pelea por el título. Sin embargo, no cree que el campeonato represente el final de su aprendizaje.

De hecho, ya identificó a los rivales que tendrá enfrente.

“La próxima temporada no será solamente una pelea contra mi compañero. Red Bull, especialmente con Max, Ferrari y McLaren también estarán ahí. Será una lucha muy cerrada y tendremos que estar al máximo nivel”, advirtió.

La declaración tiene un significado particular: Antonelli no se conforma con haber llegado a la cima. Quiere establecerse ahí y medirse contra los pilotos que han dominado la categoría en los últimos años.

También reconoció que George Russell, pese a las dificultades que atravesó durante la temporada, volverá a ser un rival complicado. “Es un piloto rapidísimo y ha demostrado que, cuando está en su mejor nivel, es muy difícil vencerlo”, dijo.

Hay algo que conecta las historias de los tres pilotos: ninguno parece dispuesto a renunciar al protagonismo.

Verstappen quiere volver a conquistar el campeonato y demostrar que sigue siendo la referencia. Hamilton persigue un nuevo título que amplíe una trayectoria histórica. Antonelli, con su primer campeonato en las manos, tiene ahora la responsabilidad de demostrar que puede sostener el dominio que acaba de construir.

El italiano, además, tomó una decisión que refleja su intención de mantener los pies en la tierra: conservará el número 12 para la próxima temporada en lugar de utilizar el número 1 que corresponde al campeón.

“Es una manera de mantener los pies en la tierra y seguir siendo humilde. Siento que conservar el 12 me permitirá comenzar una nueva etapa, volver a construir sobre lo que hemos conseguido e intentar mejorar”, explicó.

La fotografía del podio mexicano quedará en su casa como recuerdo de su primer campeonato. Pero también puede convertirse en el símbolo de una nueva etapa para la Fórmula 1: Hamilton, el campeón de siete títulos; Verstappen, el hombre que ha protagonizado la última gran era de dominio, y Antonelli, el joven que acaba de llegar a la cima.

Tres nombres, tres generaciones y una rivalidad que apenas comienza a tomar forma. La próxima temporada tendrá una pregunta inevitable: ¿quién será capaz de imponer su época?

Los sueldos, la diferencia en 2026

La diferencia salarial entre los tres también añade un elemento interesante a esta nueva rivalidad: el dinero no necesariamente determina quién termina en lo más alto de la clasificación.

Max Verstappen es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 en 2026, con un salario anual de 70 millones de dólares en Red Bull. El neerlandés, ganador de cuatro de los últimos seis campeonatos, encabeza la lista de ingresos, seguido por Lewis Hamilton, quien percibe 60 millones de dólares en Ferrari.

Antonelli ocupa el extremo opuesto de esa comparación. En su segunda temporada como piloto titular de Mercedes, el italiano conquistó el campeonato con un contrato de apenas dos millones de dólares anuales. La diferencia respecto a Verstappen es de 68 millones de dólares, aunque el resultado deportivo terminó favoreciendo al joven piloto de Mercedes.

El dato cobra mayor relevancia cuando se observa que 17 pilotos perciben un salario superior al del nuevo campeón mundial. Entre ellos están Charles Leclerc y George Russell, con 34 millones de dólares cada uno; Lando Norris, con 30 millones, y Fernando Alonso, con 20 millones.

Hamilton y Verstappen representan dos de las figuras mejor remuneradas y con mayor trayectoria de la parrilla. Antonelli, en cambio, acaba de demostrar que no necesita un contrato millonario para ocupar el primer lugar. Su campeonato introduce otro ingrediente en la competencia: la posibilidad de que el piloto más joven y uno de los menos pagados se convierta en el hombre al que todos tendrán que vencer.

El contraste refuerza el argumento central de la historia: Verstappen y Hamilton representan el poder deportivo y económico de la Fórmula 1 reciente; Antonelli es el nuevo campeón que llega para disputarles ese lugar. El italiano ya tiene el título. Ahora tendrá que demostrar que puede defenderlo frente a dos de los nombres más importantes de su generación.