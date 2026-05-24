El GP de Canadá llega con Red Bull al alza y con Checo Pérez en busca de mejorar
La Fórmula 1 vuelve a la pista este domingo, después de tres semanas de pausa con el Gran Premio de Canadá, la quinta fecha del campeonato, con la escudería Red Bull entrando en mejores sensaciones y con ‘Checo’ Pérez luchando por mejorar con Cadillac.
Montreal recibe a la categoría con Kimi Antonelli como líder absoluto tras ganar tres de las primeras cuatro carreras del año, con Mercedes intratable en el campeonato de constructores y con varias historias paralelas que pueden marcar el rumbo del resto de la temporada.
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El Circuito Gilles Villeneuve es una pista muy distinta a Miami. Pista permanente con mucho frenaje, pocas curvas rápidas y trazado en isla artificial que históricamente favorece la eficiencia mecánica sobre la carga aerodinámica. Es uno de los circuitos donde la potencia del motor pesa más que la aerodinámica, lo que abre la puerta a sorpresas en la parrilla. La carrera del año pasado tuvo lluvia, abandonos y un podio inesperado. La de este año llega con todos los protagonistas a punto.
La historia más interesante del fin de semana puede estar en Red Bull. El equipo viene de una clara mejora en Miami después de introducir un paquete de actualizaciones que funcionó mejor de lo esperado.
Verstappen terminó cuarto después de un trompo en la primera vuelta y mostró que el RB22 finalmente tiene ritmo real, algo que no se había visto en las tres primeras carreras del año. Los cambios al reglamento que la FIA aplicó antes de Miami acercaron a Red Bull a la pelea de adelante por primera vez en la temporada. Sexto en el campeonato de constructores hace apenas un mes, ahora llega a Canadá con motivos reales para creer.
Pero Verstappen llega a Montreal con más dudas que nunca. El tetracampeón pasó el fin de semana pasado en las 24 Horas de Nürburgring al volante de un Mercedes-AMG GT3, donde lideró la carrera hasta que un problema mecánico le quitó la victoria a tres horas del final. Más allá del resultado, lo que dijo en Alemania pesa más que lo que pasó en pista.
"Realmente disfruto manejar ahí, me saca una sonrisa cada vez que me bajo del coche", declaró antes de la carrera. La frase fue una crítica directa a la F1 sin necesidad de mencionarla. Verstappen ya dijo públicamente que si la categoría no cambia, podría considerar retirarse al final del año. Canadá es la próxima oportunidad de demostrar que en la F1 también puede ser feliz.
Checo Pérez, a mejorar
Sergio Pérez también necesita un mejor fin de semana. El tapatío terminó decimosexto en Miami después de un fin de semana complicado en el que Cadillac introdujo el paquete de mejoras más ambicioso de su corta historia. Los resultados todavía no llegan, pero el equipo aseguró que las actualizaciones acercan el monoplaza al pelotón medio.
Para Checo, que tiene buenos recuerdos del Circuito Gilles Villeneuve, Canadá es la siguiente oportunidad de buscar los primeros puntos del año con un coche que apenas empieza a mostrar señales de vida.
El resto de la parrilla también tiene historias por contar. McLaren llega después de ganar la sprint y subir al podio en el GP, con Norris y Piastri en una pelea interna que cada carrera se pone más intensa.
Ferrari sigue con un coche rápido en una vuelta pero estrategias que le cuestan caro en carrera. Y Antonelli llega como el favorito absoluto en cada pista, con récords históricos a su favor y la presión de mantener una racha que no tiene precedentes en el deporte.
El Gran Premio de Canadá se corre este domingo 24 de mayo. La temporada llega a Montreal con todo abierto.