El regreso de Checo: un año lejos de la Fórmula 1 y una nueva historia con Cadillac
Durante más de una década, el nombre de Sergio Pérez fue parte del paisaje de la Fórmula Uno. Banderas verdes en las tribunas y carreras en las que el mexicano encontraba maneras improbables de avanzar posiciones. Tras su salida de Red Bull Racing, volvió a la parrilla. Su regreso no solo marcó el retorno de uno de los pilotos más exitosos en la historia del deporte mexicano, también cerró un capítulo de incertidumbre que comenzó cuando su ciclo con el equipo campeón llegó a su fin.
Checo fue parte constante de la Fórmula Uno. De circuito en circuito, de continente en continente, su casco apareció una y otra vez en la parrilla mientras millones de aficionados en México encendían la televisión de madrugada para seguir cada vuelta.
Con el número 11 —el mismo que eligió desde sus años de karting por admiración al delantero chileno Iván Zamorano— el tapatío fue construyendo una trayectoria que con el tiempo se volvió histórica: 281 Grandes Premios, 6 victorias, 39 podios, 3 pole positions, 12 vueltas rápidas y 1,638 puntos.
Las victorias quedaron repartidas como recuerdos en distintos rincones del calendario: Sakhir 2020, Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023. Su punto más alto llegó en 2023, cuando terminó como subcampeón del mundo, el mejor resultado de su carrera.
Pero el deporte rara vez se detiene a mirar hacia atrás.
Cuando terminó su etapa con Red Bull Racing, el mexicano se encontró por primera vez en muchos años lejos del paddock. Sin radios de equipo, sin semáforos apagándose los domingos. De pronto, los fines de semana se quedaron en silencio.
Fue una pausa obligada, un año sabático que llegó después de una etapa intensa en la que compartió garaje con Max Verstappen y ayudó a consolidar una de las eras más dominantes del campeonato. Para muchos pilotos, una pausa así puede significar el final. Para Checo fue simplemente un paréntesis.
Durante ese año lejos de la parrilla, su nombre nunca desapareció del todo de las conversaciones del paddock. Equipos, ingenieros y aficionados seguían viendo en él algo que la Fórmula 1 valora profundamente: experiencia, inteligencia estratégica y una habilidad casi instintiva para sobrevivir en carreras caóticas.
Porque si algo definió su trayectoria fue precisamente eso. Desde sus primeras temporadas con Sauber, pasando por su consolidación con Force India —más tarde convertida en Racing Point—, hasta sus victorias con Red Bull, Pérez construyó una reputación basada en la paciencia y en la capacidad de entender carreras largas, de esperar el momento exacto para atacar. Ese mismo carácter es el que ahora lo trae de vuelta.
El regreso llegó en un proyecto completamente nuevo. En el histórico Albert Park Circuit, en Melbourne, el mexicano volvió a tomar la salida de un Gran Premio, ahora como parte del debutante Cadillac. Pérez arrancó la carrera desde la posición 18 y cruzó la meta en el lugar 16, completó así la primera carrera en la historia del equipo estadounidense al volante del MAC-26. Su mejor vuelta fue de 1:26.070.
“Nuestra primera carrera como equipo está hecha. Terminarla es increíble y un verdadero logro apenas un año después de que se confirmó nuestra entrada”, explicó el mexicano. “Ahora necesitamos enfocarnos en mejorar el rendimiento para poder competir más fuerte. Dentro del equipo nos sentimos competitivos y esa es la actitud que necesitamos para cerrar la brecha y aspirar a algo grande”.
Su compañero, Valtteri Bottas, arrancó desde el puesto 19, pero tuvo que abandonar en la vuelta 16 por un problema en el sistema de combustible.
Desde el equipo destacaron el valor simbólico de simplemente completar la carrera.
El director del equipo, Graeme Lowdon, lo resumió con claridad: “Fue fantástico ver al Cadillac llevar su primer coche hasta la meta. Estamos compitiendo contra rivales increíbles, pero tengo una enorme confianza en el equipo que estamos construyendo”.
La temporada continuará la próxima semana en el Shanghai International Circuit.
Quizá el resultado en Melbourne no quedará como una gran actuación en los números de Checo Pérez. Después de todo, su carrera está llena de podios, victorias y momentos memorables. Pero hay días que significan algo distinto.
Después de un año lejos de la Fórmula 1, el piloto del número 11 volvió a escuchar el rugido de los motores en la parrilla. Volvió a esperar el apagón de las luces. Y volvió a cruzar una meta.
A veces, en la Fórmula 1, terminar una carrera también significa empezar otra historia.
