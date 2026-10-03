GP de Malasia: Verstappen vuelve a la pole; Checo Pérez largará desde la penúltima línea

Max Verstappen conquistó la pole position del Gran Premio de Bahréin en Malasia con una vuelta de 1:35.130, después de dominar las tres rondas de clasificación en Sepang. Lewis Hamilton terminó segundo, Isack Hadjar ocupó el tercer puesto y Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 tras finalizar en el lugar 22. Sin embargo, luego de las penalizaciones, el tapatío largará desde el sitio 20.

Red Bull mostró su velocidad desde el comienzo. Verstappen encabezó la Q1 con un registro de 1:36.477, apenas 0.118 segundos por delante de Hamilton. Charles Leclerc, Oscar Piastri y Hadjar también avanzaron sin dificultades, mientras que Cadillac volvió a sufrir en una pista que expuso las limitaciones de su monoplaza.

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Checo registró un tiempo de 1:38.933 y quedó a más de dos segundos de Verstappen. El mexicano terminó 0.322 segundos detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien ocupó el lugar 21. Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Alexander Albon también quedaron eliminados durante la primera ronda.

La situación de Cadillac prolongó los problemas que había mostrado durante las prácticas. Checo había cerrado la tercera sesión en el último puesto y la escudería no encontró una configuración que le permitiera competir con la zona media. El mexicano deberá buscar sus oportunidades desde la penúltima línea, en una carrera marcada por el desgaste de los neumáticos y las posibilidades de adelantamiento que ofrece Sepang.

Verstappen vuelve a la pole position

Verstappen mantuvo el control en la Q2 y bajó su tiempo hasta 1:35.696. Kimi Antonelli se acercó a 0.263 segundos y Leclerc terminó solamente 11 milésimas detrás del líder del campeonato. La lucha por ingresar a la ronda final quedó mucho más cerrada: Pierre Gasly aseguró el noveno puesto y Gabriel Bortoleto avanzó décimo.

Liam Lawson quedó fuera de la Q3 por 0.209 segundos. Fernando Alonso terminó en el lugar 12, seguido por Carlos Sainz y Lance Stroll. Franco Colapinto y Arvid Lindblad no marcaron tiempo en la Q2 debido a las penalizaciones que condicionarán sus posiciones de salida.

En la pelea definitiva por la pole, Verstappen encontró todavía más velocidad y redujo su registro hasta 1:35.130. Hamilton respondió con una vuelta competitiva, pero terminó a 0.298 segundos. Hadjar completó el dominio de Red Bull con el tercer mejor tiempo, aunque no podrá conservar esa posición en la parrilla.

Hadjar recibió una penalización de cinco lugares por exceder el límite de componentes de la unidad de potencia. Colapinto acumuló una sanción de 15 posiciones: cinco por el incidente que provocó en Bakú y 10 por componentes nuevos en su monoplaza. Lindblad recibió 30 lugares de castigo por los cambios realizados en su unidad de potencia, por lo que también arrancará desde la parte trasera.

Antonelli, líder del campeonato, terminó cuarto después de haber encabezado la tercera práctica. Leclerc colocó al segundo Ferrari en el quinto puesto, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. George Russell solamente pudo ser octavo, mientras que Gasly y Bortoleto completaron los primeros 10 lugares.

El resultado representa la primera pole de Verstappen en la temporada 2026 y la primera del año para un monoplaza sin motor Mercedes. El neerlandés también tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria de la campaña en el circuito donde ganó la última carrera celebrada en Malasia, en 2017.

Checo enfrentará una misión mucho más complicada. El mexicano arrancará desde el fondo junto a Bottas y necesitará aprovechar la degradación, la estrategia y cualquier cambio en las condiciones para recuperar posiciones. La carrera comenzará este domingo 4 de octubre a la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Resultados de la clasificación

Max Verstappen — Red Bull Racing Lewis Hamilton — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Charles Leclerc — Ferrari Lando Norris — McLaren Oscar Piastri — McLaren George Russell — Mercedes Isack Hadjar — Red Bull Racing Pierre Gasly — Alpine Gabriel Bortoleto — Audi Liam Lawson — Racing Bulls Fernando Alonso — Aston Martin Carlos Sainz — Williams Lance Stroll — Aston Martin Nico Hülkenberg — Audi Oliver Bearman — Haas F1 Team Esteban Ocon — Haas F1 Team Alexander Albon — Williams Valtteri Bottas — Cadillac Sergio Pérez — Cadillac Franco Colapinto — Alpine Arvid Lindblad — Racing Bulls