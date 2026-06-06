GP Mónaco: Antonelli se lleva la pole; Checo, eliminado en Q1 y largará desde el fondo
Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué lidera el campeonato. El italiano de 19 años se llevó la pole position del Gran Premio de Mónaco con un tiempo de 1:12.051, apenas cuatro centésimas por delante de Max Verstappen y con Lewis Hamilton en tercero. Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez quedó eliminado en la Q1 y largará desde el fondo.
Fue una vuelta mágica del joven de Mercedes en el momento más importante de la clasificación, en el circuito donde la pole lo es casi todo.
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La Q3 fue un espectáculo. Verstappen solo llegó a 0.001 segundos de Antonelli en su primera vuelta rápida y parecía que el neerlandés podía arrebatarle la pole al final, pero el piloto de Mercedes respondió con una última tanda impecable. Charles Leclerc, el piloto de casa, tuvo el peor momento posible: tocó los muros en su último intento en Q3 y terminó cuarto, por detrás de Hamilton en tercero.
Es otro capítulo amargo en la historia de Leclerc con este circuito. El monegasco ganó aquí por primera vez en 2024 después de años de mala suerte, accidentes y estrategias fallidas, pero esta temporada la maldición regresó en el peor momento. Con los problemas de frenos que arrastró desde las prácticas y el golpe en la clasificación, Leclerc arranca cuarto en su casa cuando pudo haber sido pole.
Checho Pérez largará desde el fondo en Mónaco
La historia del día en México la protagonizó Sergio 'Checo' Pérez. El tapatío quedó eliminado en Q1 en el puesto 18, su quinta clasificación consecutiva sin pasar de la primera ronda. La sesión tuvo un accidente que complicó todo: Gabriel Bortoleto de Audi chocó en la Chicane Nueva con 2 minutos y 11 segundos por jugarse y sacó bandera roja. Cuando la sesión se reanudó, Checo ya estaba en zona de eliminación junto a los dos Aston Martin, los dos Haas y el otro Cadillac de Valtteri Bottas. En la vuelta final que podría haberlo salvado, el tapatío no pudo mejorar su tiempo y quedó fuera.
Lo que hace más dolorosa esta clasificación para Checo es el escenario. Mónaco no es un circuito cualquiera para él. En 2022 ganó aquí con Red Bull en una de las carreras más estratégicas de su carrera, arrancando tercero después de un accidente en clasificación y aprovechando la estrategia perfecta en los pits para cruzar primero la meta. Fue uno de sus seis triunfos en la Fórmula 1.
Volver a este circuito y quedar 18 en la qualy tiene un peso especial, porque Mónaco es el lugar donde Checo demostró que podía ganar en las condiciones más difíciles. Este domingo arrancará desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio más difícil para remontar en todo el calendario.
Carlos Sainz también vivió una clasificación dramática. El español de Williams quedó en zona de eliminación cuando llegó el accidente de Bortoleto, pero en la vuelta adicional después del reinicio encontró tiempo suficiente para colarse en Q2. Fernando Alonso no tuvo la misma suerte y quedó eliminado en Q1 con su Aston Martin, junto a su compañero Lance Stroll.
La parrilla del domingo en Mónaco queda encabezada por Antonelli, Verstappen, Hamilton y Leclerc. Con la pole en mano y el historial de Mercedes en 2026, donde ha dominado las clasificaciones en todos los grandes premios del año, Antonelli llega como el favorito más claro de la temporada para ganar su primer Gran Premio de Mónaco. La carrera es este domingo a las 7:00 AM hora de México.