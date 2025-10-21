Gran Premio de México corre sin Checo, pero con su legado en cada curva
En 2016, regresó la Fórmula Uno a México. Ahí aparecía Sergio Pérez. Después de una década, en el Gran Premio de México, Checo será el gran ausente. Durante años, el piloto tapatío fue el corazón del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su nombre llenó las tribunas, su bandera cubrió las gradas y su número 11 se volvió parte del paisaje de la carrera.
En cada edición, el público encontró en él algo más que un piloto: una representación de orgullo, perseverancia y constancia dentro de la máxima categoría. Su presencia ayudó a transformar la percepción del automovilismo en México y lo elevó de un deporte de nicho a una celebración nacional.
El peso deportivo y emocional de Pérez en casa se entiende con una imagen concreta: el primer podio de un mexicano en su Gran Premio, logrado en 2021 y repetido en 2022. Aquellos domingos representaron que los mexicanos podían obtener éxitos.
El rugido del público cuando subió al podio se volvió símbolo de un país que por fin veía a uno de los suyos triunfar en casa. Esos momentos consolidaron la conexión entre Checo y su afición, una relación construida con base en años de sacrificio, paciencia y constancia.
La ausencia de Pérez marca el fin de una era. El piloto se convirtió en el emblema del evento, el rostro de una generación y el motivo principal de que el país viviera una auténtica fiebre por la Fórmula 1. Su nombre fue sinónimo de fiesta, de bandera y de esperanza.
En 2024, el Gran Premio alcanzó un récord histórico de 404,958 asistentes durante los tres días de actividad. Para 2025, aún no existe una cifra oficial publicada, aunque estimaciones de medios especializados apuntan a una asistencia cercana a 350,000 aficionados. La diferencia sugiere una ligera baja en el impacto comercial, pero no altera la expectativa de que el evento volverá a registrar lleno.
Desde su regreso en 2015, México ha logrado ubicarse de manera constante en el top 4 de Grandes Premios con mayor asistencia del mundo. Aunque nunca encabeza la tabla anual, dominada por Silverstone, Australia o Estados Unidos, el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene un ambiente que la Fórmula 1 considera uno de los más vibrantes del calendario.
El dato refleja la magnitud del público mexicano y el vínculo emocional que el país sostiene con la máxima categoría. El impacto de Checo Pérez trasciende lo deportivo. Su figura impulsa un fenómeno económico que se refleja en el consumo, el turismo y la venta de mercancía oficial. En 2025, se espera una derrama economica de 20 mil 892 millones de pesos para
el Gran Premio de México.
Cada edición con él en la parrilla genera un aumento notable en las ventas de camisetas, gorras y productos con el número 11. En 2023, la Fórmula 1 reportó que México se encontraba entre los países con mayor venta de artículos oficiales por aficionados durante el fin de semana de carrera.
Restaurantes, hoteles y comercios locales también capitalizan su presencia. Sin él en pista, las marcas y los promotores ajustan expectativas, pero confían en que la identidad del Gran Premio mantendrá el atractivo comercial que ha caracterizado al evento.
Los promotores estiman que la falta de su figura puede generar una caída de entre 20% y 25% en la demanda de boletos, aunque la respuesta del público es positiva. La preventa se agotó en minutos, todavía no se sabía que Checo saldría de Red Bull, el anuncio se dio semanas después.
Más allá de la pista, Pérez deja una huella difícil de igualar. Su presencia atrajo a patrocinadores, inspiró a futuras generaciones de pilotos y colocó a México en el mapa global de la Fórmula 1. La imagen del Autódromo pintado de rojo, blanco y verde se convirtió en un sello visual del campeonato, su nombre trascendió los resultados deportivos para representar el sueño de miles de aficionados.
Pato participará en primera práctica
En medio de ese contexto, McLaren confirmó la participación de Pato O’Ward en la primera sesión de entrenamientos libres con el monoplaza MCL39. Su aparición será uno de los puntos más seguidos del fin de semana y le dará al público un motivo adicional para mirar hacia el futuro, en un circuito que históricamente vibra con cada figura que pisa su asfalto.
La edición 2025 será una prueba de madurez para el Gran Premio de la Ciudad de México. Sin su figura más representativa, la carrera pondrá a prueba su capacidad para sostener su propio legado, medir su poder de convocatoria y mantener su identidad sin depender de un solo nombre. Si la estimación de caída del 20–25% se confirma, el desafío será demostrar que la pasión mexicana por la Fórmula 1 sigue.
Checo no solo manejó un auto: condujo a todo un país a creer que México también podía ganar en la cima. Y aunque esta vez no esté en la parrilla, su historia seguirá en cada curva del Hermanos Rodríguez. Cada rugido, cada bandera y cada aplauso serán, de algún modo, un tributo a quien convirtió una carrera en una emoción colectiva.