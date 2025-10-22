Gran Premio de México de F1: fechas, horarios y dónde ver la carrera
Todo está listo para que el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 de la Fórmula 1 se lleve a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una fecha sumamente especial, pues es el décimo aniversario de que se corre desde su regreso, luego de que se ausentó durante 23 años antes de su regreso en 2015.
El México GP dejó de celebrarse en 1992 y volvió a formar parte del calendario de la Fórmula 1 hasta 2015, por lo que en este octubre se cumplen 10 años de su gran vuelta.
Desde que se corre el México GP en este regreso, se han vivido grandes momentos, como los dos títulos de la F1 conseguidos por Lewis Hamilton en 2017 y 2018.
Por otra parte, el neerlandés Max Verstappen es el máximo ganador del Gran Premio de la Ciudad de México, con cinco banderas a cuadros, imponiéndose en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.
Fechas y horarios del Gran Premio de la Ciudad de México de F1
La actividad del Gran Premio de la Ciudad de México va del viernes 24 de octubre (con prácticas y clasificación) al domingo 26, día que se lleva a cabo la carrera.
Viernes 24 de octubre
- 12:30 horas | Práctica 1
- 16:00 horas | Práctica 2
Sábado 25 de octubre
- 11:30 horas | Práctica 3
- 15:00 horas | Clasificación
Domingo 26 de octubre
- 14:00 horas | Carrera
Dónde ver el Gran Premio de la Ciudad de México de F1
El Gran Premio de la Ciudad de México de F1 se transmitirá en vivo por televisión abierta, por Canal 5, de Televisa, así como en canales de televisión por cable y plataformas, como ESPN y Sky Sports.