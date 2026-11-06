Guerra de egos 'desquicia' a Ferrari previo al GP de Brasil

El director de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, llamó al orden a Lewis Hamilton y Charles Leclerc por su guerra de egos, que se agravó desde un incidente en carrera en el Gran Premio de México el pasado domingo.

La Scuderia sostuvo una reunión de urgencia en Sao Paulo para calmar las tensiones entre el británico y el monegasco, arbitrada por su jefe al margen de la carrera de Brasil este fin de semana.

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El ingeniero francés, llegado a Ferrari en 2023 y con quien la prensa italiana no es precisamente indulgente, instó a sus dos pilotos a respetarse en las pistas y a anteponer los intereses de la escudería italiana.

Pudimos "hablar de ello, aclarar mi posición y la de ellos. Fue algo positivo y ahora, pasemos página", dijo Vasseur este viernes en una rueda de prensa en Interlagos. "No les pido que sean los mejores amigos (...) Les pido que se comporten y trabajen como profesionales".

"Pero, sobre todo y ante todo, tienen que respetar la marca, el equipo, a la gente que trabaja desde casa y a la gente que trabaja en pista. Creo que estamos poniendo mucho esfuerzo en esto y el mensaje fue claro, y seguirá siendo claro", añadió.

Tensión al alza

La rivalidad es habitual entre los pilotos de una escudería puntera como el mítico equipo del Cavallino Rampante. Pero se había mantenido más o menos bajo control hasta que el británico y el monegasco se enzarzaron en una cruda batalla desde las primeras curvas de la carrera en México.

Luego de salir desde la pole position y la tercera posición, respectivamente, Hamilton y Leclerc estuvieron a punto de chocar y se salieron brevemente de la pista. Terminaron segundo y cuarto, en lugar de lograr un posible doblete, y dejaron la victoria al Red Bull de Max Verstappen.

El inglés de 41 años, con siete títulos mundiales y 400 Grandes Premios de F1 en sus manos, incluido el de Brasil de este domingo, está enojado desde entonces.

En México, Hamilton reclamó por la radio de su monoplaza una sanción contra Leclerc, quien, según él, se jugó "el todo por el todo". Y el jueves, en Sao Paulo, se mostró "evidentemente molesto" por este nuevo incidente con su compañero de equipo.

Tras pedir una sanción para Leclerc durante la pasada carrera, Hamilton aseguró el jueves que seguía molesto por el incidente y reclamó una mayor claridad sobre las reglas no escritas que regulan los duelos en pista.

El británico incluso acusó al monegasco de ser más agresivo con sus propios compañeros de equipo en Ferrari que con sus rivales. "Era igual con Sebastian (Vettel) y con Carlos (Sainz Jr.)", afirmó.

El español Sainz aseguró este viernes que siempre hubo una relación de "respeto" mutuo con Leclerc.

Hamilton está aún más indignado porque Leclerc ya había arruinado su inicio de carrera en septiembre en Monza, donde lo había enviado a la grava en la primera chicana.

El monegasco de 29 años, tranquilo y sonriente en público pero muy competitivo y rápido en pista, reconoció entonces un error y los compañeros de equipo se explicaron.

"Sé, por supuesto, que fui demasiado lejos en la curva número dos y se lo dije a Lewis. Lo que debemos hacer o evitar en el futuro está muy claro", aseguró Leclerc, para quien Ferrari es su "segunda familia" desde 2019.

Charles Leclerc, por su parte, ha tomado cierta distancia respecto a los acontecimientos: tras el Gran Premio de México, regresó a Europa para estar junto a su esposa Alexandra, que dio a luz el martes a una niña, Bianca.

Exento de sus obligaciones con la prensa el jueves en Sao Paulo, aún no ha vuelto sobre el tema, pero estuvo en pista desde el viernes.

El antiguo piloto Ralf Schumacher criticó la ira de Hamilton.

"¡No se exige una sanción por radio contra tu propio compañero de equipo!". "Hablar como Al Capone y amenazar diciendo: 'Tenemos un gran problema', es como si el perro dictara la ley a su dueño", dijo.

A falta de cuatro carreras, las fuertes tensiones internas en Ferrari benefician a Mercedes.

La escudería de las Flechas de Plata tiene prácticamente seguro la conquista del título de constructores, quizá incluso este mismo domingo, con 126 puntos de ventaja sobre Ferrari. AFP