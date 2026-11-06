Antonelli llega campeón a la tierra de Senna para el Gran Premio de Brasil

Kimi Antonelli llegará a Interlagos para el Gran premio de Brasil convertido en el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno. Una semana después de asegurar el título con su tercer lugar en México, el piloto de Mercedes afrontará su primera carrera con la corona en un país unido para siempre a Ayrton Senna, la figura que inspiró su número 12 y con quien comparte varias coincidencias durante sus primeros años en la máxima categoría.

El italiano aseguró el campeonato con 380 puntos y nueve victorias, una ventaja de 119 unidades sobre Max Verstappen cuando solamente quedan 100 disponibles. Antonelli ya no tendrá que conducir con la calculadora ni proteger su diferencia: Brasil representa su primera oportunidad para competir sin la presión del campeonato y comenzar la defensa simbólica de una corona que llevará oficialmente durante 2027.

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Antonelli y los paralelismos con Ayrton Senna

La conexión entre ambos comienza con el número 12, elegido por Antonelli como homenaje a Senna, quien lo utilizó durante sus temporadas con Lotus. El brasileño debutó en la Fórmula Uno en 1984 y el italiano lo hizo en 2025; los dos alcanzaron el segundo lugar como su mejor resultado durante su campaña de novatos.

La coincidencia más llamativa apareció durante su segundo año. Senna consiguió su primera victoria en la segunda carrera de 1985, bajo la lluvia de Portugal. Antonelli también estrenó su palmarés en la segunda fecha de su segunda temporada, cuando ganó el Gran Premio de China de 2026.

Interlagos añade otra conexión. Senna consiguió dos triunfos inolvidables frente a su público, en 1991 y 1993, mientras que Antonelli ya mostró su velocidad en el circuito brasileño. Durante 2025 terminó segundo tanto en la carrera Sprint como en el Gran Premio, resultados que completaron su mejor fin de semana como novato.

Ahora regresará con una posición completamente distinta. Ya no será la joven promesa que intenta confirmar si merece un asiento en Mercedes, sino el campeón que superó a George Russell, Lewis Hamilton y Verstappen durante su segunda temporada.

Mercedes puede completar la celebración

El campeonato de pilotos ya pertenece a Antonelli, pero Mercedes todavía tiene una cuenta pendiente. La escudería lidera el Mundial de Constructores con 630 puntos, 126 más que Ferrari, y puede asegurar el título este fin de semana.

Antonelli y Russell necesitan superar a los pilotos de Ferrari por al menos tres puntos para que Mercedes conquiste su primer campeonato de equipos desde 2021. Si la escudería italiana no suma, un octavo lugar de cualquiera de los dos Mercedes será suficiente.

Ferrari intentará extender la pelea con Hamilton y Charles Leclerc, quienes vienen de terminar segundo y cuarto en México. La lucha individual también permanece abierta: Verstappen ocupa el segundo lugar con 261 puntos, apenas dos por encima de Hamilton, mientras Russell suma 250 y Leclerc tiene 245. Solamente 16 unidades separan a los cuatro aspirantes al subcampeonato.

Verstappen llega como uno de los principales candidatos después de ganar en México y acumular tres victorias en las últimas cuatro carreras. Lando Norris tampoco puede descartarse: el británico conquistó Interlagos en 2025 por delante de Antonelli y del neerlandés.

Checo cederá su Cadillac durante la primera práctica

Sergio Pérez buscará recuperarse después de terminar en la posición 16 durante su Gran Premio número 300. Cadillac todavía no consigue su primer punto en la Fórmula Uno, pero Interlagos puede ofrecer oportunidades si la lluvia altera las estrategias.

Checo no participará en la primera práctica. Colton Herta ocupará su monoplaza con el objetivo de completar al menos 100 kilómetros y obtener el último punto que necesita para conseguir la Superlicencia. El mexicano recuperará el auto para la segunda sesión y tendrá menos tiempo para encontrar la configuración adecuada.

Brasil también celebrará el debut de Rafael Câmara. El líder de la Fórmula 2 ocupará el asiento de Esteban Ocon en Haas y disputará su primer Gran Premio frente a su público. Gabriel Bortoleto será el otro representante local y buscará aprovechar el impulso de su octavo lugar en México.

Interlagos vuelve a amenazar con lluvia

El Gran Premio de Sao Paulo se disputará sobre 71 vueltas al circuito de 4.309 kilómetros. Interlagos combina cambios de elevación, una vuelta corta, pocas oportunidades claras de rebase y condiciones meteorológicas capaces de transformar una carrera en cuestión de minutos.

La previsión contempla 50 por ciento de probabilidad de lluvia para la clasificación del sábado y 40 por ciento para el domingo. Las temperaturas también podrían descender hasta los 13 grados durante el día de la carrera, un escenario que complicaría el calentamiento de los neumáticos y abriría distintas posibilidades estratégicas.

A diferencia de las ediciones recientes, el Gran Premio de 2026 no tendrá carrera Sprint. Los equipos contarán con tres sesiones de práctica antes de la clasificación, algo especialmente valioso para Cadillac después de ceder el auto de Checo durante la FP1.

Horarios del Gran Premio de Sao Paulo en México

● Primera práctica: viernes 6 de noviembre, 9:30 horas

● Segunda práctica: viernes 6 de noviembre, 13:00 horas

● Tercera práctica: sábado 7 de noviembre, 8:30 horas

● Clasificación: sábado 7 de noviembre, 12:00 horas

● Carrera: domingo 8 de noviembre, 11:00 horas

Interlagos recibirá a Antonelli como el nuevo rostro de la Fórmula Uno. El número 12 volverá a recorrer la “S de Senna”, pero esta vez sobre el auto del campeón mundial. Las coincidencias no convierten al italiano en el sucesor del brasileño, aunque sí añaden un significado especial a su primera carrera después de conquistar el título.