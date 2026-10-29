Guía del Gran Premio de México 2026: Transporte, accesos, alimentos y más

La efervescencia por el Gran Premio de México de la F1 está a lo máximo, en una carrera donde se espera la asistencia de más de 400 mil aficionados en los tres días de actividades. ante esto, la organización de México GP ofrece varias recomendaciones sobre transporte, accesos, objetos permitidos, alimentos y más, para este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Descarga la APP MexicoGP

La organización recomienda descargar la aplicación móvil “MexicoGP” en los celular, ya sea en la App Store o en Google Play. Ahí los aficionados podrán encontrar sus boletos, conocer los horarios de pista, noticias, resultados, oferta gastronómica disponible durante el fin de semana del evento, así como una sección de preguntas frecuentes y más.

En la app también podrán consultar el mapa de alternativas, estaciones, transporte y movilidad.

Además, al escribir el nombre o número de grada en el buscador, la aplicación indicará la puerta correspondiente para facilitar la llegada al Autódromo.

Transporte

El recinto NO cuenta con estacionamiento para este evento, por lo que recomiendan usar transporte público, los servicios de transportación remota o el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster.

Entre las opciones de transporte público para arribar al recinto se encuentran:

La Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

La Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA.

La Línea 2 del Trolebús en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

Rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa.

Habrá autobuses como parte de los Servicios de Transportación Remota hacia el Autódromo y de regreso desde cinco puntos de la ciudad: Estadio Banorte, Plaza Carso, Auditorio Nacional, Expo Santa Fe e Hipódromo de las Américas. El servicio de ida operará de 06:00 a 12:00 horas y el regreso, de 15:00 a 19:00 horas. La tarifa es de $150 pesos por viaje sencillo o $350 pesos por viaje redondo. El pago del servicio deberá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), que podrá adquirirse en los módulos ubicados en cada punto de salida por $15 pesos, más el saldo necesario para cubrir los viajes. En estos módulos, el pago será únicamente en efectivo. El servicio no incluye el costo de estacionamiento en los puntos de salida.

El sistema Ticket2Ride es un servicio de transporte que puedes adquirir por cada día del evento a través de Ticketmaster y que te lleva al Autódromo y de vuelta en una de las trece rutas disponibles con un costo de $350 pesos por persona por día (más cargos por servicio) o $945 pesos por el abono de los tres días por servicio saliendo de: Auditorio Nacional, Coapa, Condesa, Estadio Banorte, Hipódromo, Interlomas, Plaza Lindavista, Mundo E, Parque de los Venados, Perisur, Plaza Carso, Reforma 222, Santa Fe.

Por otra parte, dentro de la aplicación del México GP, en la sección de “Plan de Movilidad” podrás encontrar “Traza tu ruta”, un servicio en alianza con Ualabee que te permitirá conocer las rutas más rápidas para tu llegada al Autódromo.

Durante el evento, los asistentes también podrán encontrar códigos QR en los módulos de información, que les permitirán acceder a estas herramientas y planificar su viaje de regreso.

Acceso y apertura de puertas al Autódromo Hermanos Rodríguez

Boleto electrónico: Todos los boletos son digitales, los cuales podrás descargar desde el MexicoGP Account Manager (https://am.ticketmaster.com/mexicogp/) o desde la app del MexicoGP. Al ingresar al Account Manager, podrás consultar la puerta de acceso, tu zona y grada en la que se ubican tus asientos.

Recuerda que debes de mostrar tu boleto digital desde tu cuenta en el México GP Account Manager o en tu Wallet digital, ya que tus boletos NO podrán ser escaneados desde una captura de pantalla.

-Las puertas abren desde las 8:00 hrs. y cierran a las 20:00 hrs. (sujeto a cambios sin previo aviso), además de que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí. Debes respetar la leyenda de “viernes”, “sábado” y “domingo” señalada en cada boleto electrónico.

Evita comprar boletos en sitios web ajenos a Ticketmaster, F1 Experiences o formula1.com. Al comprar en grupos en redes sociales, páginas de reventa de boletos y afuera de los inmuebles, corres el riesgo de comprar boletos falsos o duplicados y no podrás ingresar al evento.

No compartas fotografías o capturas de tus boletos en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Artículos permitidos

- Podrás ingresar banderas sin asta, cámaras profesionales con un lente máximo de 300 mm, binoculares, sombreros, gorras, paraguas pequeños de punta chata y mochilas pequeñas, de preferencia transparentes.

- No podrás acceder con selfie sticks, bombas de humo, bengalas de luz o humo, bicicletas, mochilas de más de 30x30x12 cm, instrumentos musicales ni mascotas.

- Revisa la lista completa de artículos permitidos y prohibidos en el sitio oficial del México GP.

Alimentos y Bebidas

- Para adquirir bebidas y alimentos, tendrás que utilizar el sistema Digicash Presentado por Banamex. Podrás recargar tu Token con dinero en efectivo, tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad bancaria para facilitar pagos. Este sistema busca evitar el uso de efectivo y reducir las concentraciones en los puntos de venta de alimentos y bebidas.

- En Zona Verde y Azul, podrás encontrar Tótems de Autocarga, donde podrás crear tu cuenta y realizar tu carga.

- De no gastar el total del saldo de tu Token Digicash Presentado por Banamex y si hiciste tus recargas en los Módulos, podrás solicitar un reembolso de manera digital a partir del sábado 7 de noviembre a las 11:00 hrs. y hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:55 hrs. por medio de un formulario online, sólo recuerda revisar bien tus datos. Si haces uso de los Tótem de Autocarga, tu saldo restante será reembolsado de manera automática.

- Para mayor información, consulta el siguiente link: http://digicash.mexicogp.mx/reembolso.

- La carrera mantendrá el uso de vasos de aluminio infinitamente reciclables, sustituyendo a los vasos de plástico de un solo uso. Asimismo, se contará con voluntarios activos e islas para su recolección y posterior reciclaje.

- Se instalarán 11 estaciones de hidratación Banorte totalmente gratuitas a lo largo del recinto, para que los asistentes puedan mantenerse hidratados durante el fin de semana.

- Contaremos con más de 50 opciones de comida, incluyendo una oferta de comida a base de plantas, entre las que destacan: El Farolito, Asadito del Mar, Mr. Sushi y Tacos Romita, entre muchas opciones más.

- El horario de venta de cerveza será de 11:00 a 18:00 hrs., mientras que la venta de alcohol será de 12:00 a 18:00 hrs.