Haas aparta a Esteban Ocon y adelanta el debut de Rafael Câmara en Brasil

Rafael Câmara debutará oficialmente en la Fórmula Uno este fin de semana durante el Gran Premio de São Paulo. Haas confirmó que el brasileño de 21 años acompañará a Oliver Bearman en Interlagos y que Esteban Ocon no volverá a ocupar un asiento de la escudería durante las cuatro carreras restantes de la temporada 2026.

La decisión pone fin anticipadamente a la etapa de Ocon con el equipo estadounidense. El francés ya había anunciado que abandonaría Haas al terminar el campeonato, pero originalmente debía disputar las últimas fechas del calendario. La situación cambió durante el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Ryo Hirakawa ocupó su lugar desde la tercera práctica y disputó el resto del fin de semana.

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Ayao Komatsu, director de Haas, confirmó que Ocon ya fue informado de que no regresará al monoplaza durante esta campaña. El directivo aseguró que la medida no se tomó a la ligera y explicó que la escudería considera que representa lo mejor para su futuro. También señaló que las conversaciones entre el piloto y el equipo permanecerán como un asunto interno.

La salida anticipada cierra una relación que comenzó en 2025. Ocon disputó 39 Grandes Premios con Haas, consiguió 12 resultados dentro de los puntos y alcanzó un quinto lugar en China como su mejor actuación. El francés, ganador del Gran Premio de Hungría de 2021, no tiene asiento confirmado para 2027, aunque ha insistido en que todavía busca continuar su carrera dentro de la Fórmula Uno.

Su ausencia abre la puerta para que Câmara adelante varios meses un debut originalmente previsto para el inicio de 2027. Haas anunció en octubre la contratación multianual del brasileño, quien ocupará de manera permanente el lugar de Ocon durante la próxima temporada.

Câmara llegará a Interlagos como líder del campeonato de Fórmula 2. Suma 207 puntos, tres victorias en carreras principales, seis podios y cinco posiciones de privilegio durante su primera campaña en la categoría. También conquistó la Fórmula Regional Europea en 2024 y la Fórmula 3 en 2025, resultados que aceleraron su ascenso dentro de la Academia de Pilotos de Ferrari.

El brasileño ya conoce un monoplaza de Haas. En agosto participó en una prueba con el auto de 2025 en Portimão y convenció al equipo por su velocidad, capacidad de adaptación y comunicación con los ingenieros. Komatsu recordó esa actuación al explicar su elección y aseguró que la escudería conoce las capacidades del joven antes de entregarle el VF-26.

Su debut tendrá un significado especial porque llegará ante la afición brasileña. Câmara se convertirá en el séptimo piloto de su país que disputa por primera vez un Gran Premio de Fórmula Uno en territorio nacional. Además, compartirá la parrilla con Gabriel Bortoleto, por lo que Brasil tendrá dos representantes en Interlagos.

Ryo Hirakawa no podrá conservar el asiento este fin de semana debido a un compromiso previo con Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia. El japonés debutó en la Fórmula Uno durante el Gran Premio de la Ciudad de México, cruzó la meta en el puesto 13 y avanzó hasta el décimo después de las sanciones aplicadas tras la carrera, resultado que le permitió sumar un punto en su primera participación.

Medios brasileños reportan que Câmara también disputará el Gran Premio de Las Vegas y que Hirakawa regresará para las fechas de Qatar y Abu Dhabi. El brasileño tendría que volver a la Fórmula 2 durante esas dos últimas semanas para defender el liderato del campeonato. Sin embargo, Haas solamente ha confirmado por ahora la presencia de Câmara en São Paulo.

Lo que ya no admite dudas es el final anticipado de Ocon y el inicio de una nueva etapa. Câmara tendrá su primera oportunidad en la Fórmula Uno en casa, frente a su público y varios meses antes de lo planeado. Interlagos dejará de ser únicamente una preparación para 2027: será el escenario en el que uno de los mayores talentos brasileños comenzará oficialmente su carrera en la máxima categoría.