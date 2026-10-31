Hadjar se salva de sanción por empujar a un aficionado antes del GP de México

El piloto francés Isack Hadjar recibió el sábado una advertencia formal por parte de la FIA tras empujar el viernes a un aficionado previo al Gran Premio de Fórmula 1 de México.

El corredor de Red Bull se exponía a una sanción al ser convocado por los comisarios para declarar sobre este incidente ocurrido en el paddock y considerado una infracción al código de conducta deportiva.

El reporte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) colocó en el rango de sanción: "advertencia formal".

"Los comisarios escucharon la versión del piloto y del representante del equipo, además de revisar las grabaciones de video", indicó.

Hadjar explicó -según el reporte- que llegaba tarde a la primera sesión de entrenamientos libres y que se había detenido brevemente para tomarse una fotografía con un joven aficionado cuando un invitado del paddock se le acercó de forma agresiva.

El piloto sostuvo que el miembro de seguridad que lo escoltaba estaba detrás de él y no pudo intervenir en lo que consideró una invasión de su espacio personal.

"Inicialmente intentó resistir el acercamiento colocando la mano sobre la cintura del invitado para mantenerlo a distancia", señaló el informe. "Posteriormente lo apartó con la mano derecha abierta" antes de seguir al garaje.

La FIA determinó que Hadjar "no contaba con la seguridad suficiente para protegerlo" y que "el invitado invadió su espacio personal sin consentimiento".

Hadjar disputa su segunda temporada en la F1, la primera en Red Bull junto al cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen.

Ocupa el octavo puesto en el Mundial de poilotos tras lograr, entre otros resultados, dos podios. A mediados de septiembre, la escudería austriaca extendió su contrato para la temporada 2027. AFP