La FIA cita a Isack Hadjar por un incidente con un aficionado en el paddock del GP de México

La Federación Internacional del Automóvil citó a Isack Hadjar y a un representante de Red Bull por una posible conducta indebida durante el Gran Premio de la Ciudad de México. Los comisarios investigarán un incidente ocurrido este viernes en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto francés empujó a un aficionado que se acercó para solicitarle una fotografía.

En las imágenes difundidas se observa que el seguidor intenta abrazar a Hadjar mientras busca tomarse la foto. El piloto reacciona con un empujón para apartarlo y continúa su camino. La secuencia llamó la atención de los comisarios, quienes abrieron el procedimiento para escuchar las explicaciones del competidor y de su escudería antes de emitir una resolución.

El documento 35 de la FIA establece que Hadjar y el representante de Red Bull deberán comparecer ante los comisarios este sábado 31 de octubre a las 10:15 horas. La investigación se fundamenta en una presunta infracción al artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional, que contempla posibles actos de mala conducta, entre ellos gestos ofensivos, comportamientos abusivos o agresiones.

Las pautas disciplinarias de la Fórmula Uno contemplan multas de hasta 5 mil euros por actos de mala conducta cometidos dentro de un entorno controlado, aunque los comisarios pueden considerar circunstancias atenuantes o agravantes. Esto no significa que Hadjar recibirá necesariamente esa sanción, pues primero tendrá la oportunidad de presentar su versión y explicar el contexto del incidente.

La citación tampoco representa una declaración de culpabilidad. La FIA revisará las imágenes y escuchará a las partes antes de decidir si corresponde aplicar una multa, emitir una advertencia o cerrar el caso sin consecuencias adicionales.

El episodio ocurrió después de la actividad del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Hadjar había terminado la segunda práctica libre en la sexta posición, a 0.410 segundos de Charles Leclerc. Sin embargo, su actuación en la pista quedó momentáneamente en segundo plano ante una investigación cuya resolución se conocerá después de la comparecencia.