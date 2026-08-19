Hadjar se pierde el GP de Países Bajos y deja su lugar a Lawson en Red Bull
Isack Hadjar no disputará el Gran Premio de Países Bajos después de sufrir una lesión en la muñeca durante el receso de verano. Red Bull confirmó que el francés no se encuentra en condiciones para competir en Zandvoort, aunque no reveló la gravedad exacta de la lesión ni el tiempo que necesitará para recuperarse.
Liam Lawson ocupará su lugar junto a Max Verstappen y regresará a Red Bull por primera vez desde su breve paso por el equipo principal en 2025. El neozelandés sólo disputó dos Grandes Premios antes de perder el asiento ante Yuki Tsunoda y volver a Racing Bulls, donde recuperó estabilidad y aseguró su permanencia para 2026.
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Movimientos en la F1
El movimiento de Lawson dejó un lugar libre en Racing Bulls, por lo que Tsunoda regresará a la parrilla para formar pareja con Arvid Lindblad. El japonés quedó sin asiento titular al final de 2025, cuando Hadjar recibió el ascenso a Red Bull, pero permaneció dentro de la organización como piloto de pruebas y reserva de sus dos escuderías.
La ausencia llega precisamente en el circuito donde Hadjar obtuvo su primer podio en la Fórmula 1 con Racing Bulls durante la temporada 2025, resultado que impulsó su ascenso al equipo principal. Por ahora, Red Bull solo confirmó estos cambios para el fin de semana de Zandvoort. La evolución de su muñeca determinará si el francés puede regresar en la siguiente fecha.