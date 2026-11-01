Hamilton celebra su primera pole con Ferrari; Russell lamenta una decisión y Leclerc asume su error

Lewis Hamilton recuperó una sensación que no experimentaba desde el Gran Premio de Hungría de 2023. El británico conquistó en México su primera pole position como piloto de Ferrari y la número 105 de su trayectoria, después de superar por apenas nueve milésimas a George Russell. Charles Leclerc completó los tres primeros y reconoció que un error propio le impidió disputar el primer lugar.

Hamilton marcó 1:16.514 en su última vuelta de la Q3 y entregó a Ferrari su primera pole de la temporada. El resultado tuvo un significado especial para el siete veces campeón, quien atravesó un largo proceso de adaptación desde su llegada a la escudería italiana.

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“Definitivamente significa mucho. Ha pasado bastante tiempo desde que estuve sentado en este lugar. Ni siquiera recuerdo la última vez que conseguí una pole”, reconoció Hamilton. El británico destacó que Ferrari mantuvo la confianza durante los momentos más complicados y consideró que su última vuelta fue una de las más limpias que ha completado durante la temporada.

La clave estuvo en colocar los neumáticos dentro de una ventana de funcionamiento extremadamente reducida. Hamilton explicó que las llantas de 18 pulgadas requieren una preparación precisa y pueden perder varios grados de temperatura cuando el piloto disminuye la velocidad para crear espacio con el auto que lo precede.

“Finalmente pude extraer todo del neumático y mantenerlo durante la vuelta”, explicó. Una vez que superó las primeras tres curvas sin perder adherencia, encontró el ritmo necesario para completar una vuelta sin errores y superar a Russell por la diferencia más pequeña posible.

La altura de la Ciudad de México también favoreció a Ferrari. Hamilton señaló que la menor densidad del aire redujo la desventaja de potencia que el equipo ha sufrido en otros circuitos. Según el británico, la pérdida en las rectas llegó a rondar entre tres y cinco décimas en algunas carreras, mientras que en el Autódromo Hermanos Rodríguez se redujo aproximadamente a una o dos.

Leclerc coincidió con esa lectura. El monegasco explicó que Ferrari suele pagar tanto por la falta de potencia como por una mayor resistencia aerodinámica, pero ambos factores tienen un impacto menor a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. Esa combinación permitió que el SF-26 mostrara su mejor versión del año a una vuelta.

Russell terminó a solamente 0.009 segundos de Hamilton y dejó la clasificación con una duda. Mercedes eligió completar una vuelta de preparación antes del intento definitivo, aunque el piloto consideraba posible atacar desde el primer giro. Para cumplir ese programa, su monoplaza tuvo que cargar combustible adicional.

“Mi instinto me decía que podíamos hacerlo en la primera vuelta sin preparación. Llevamos combustible para un giro adicional y, aunque es una cantidad pequeña, resulta mayor que la diferencia con la pole”, explicó. Russell evitó asegurar que esa decisión le costó el primer lugar, pero reconoció que el peso extra pudo marcar la diferencia.

El británico también admitió que todavía no comprende por qué su rendimiento ha resultado tan irregular durante la temporada. Antes de la Q3 no se veía con ritmo para pelear por los tres primeros, pero su último intento reunió todo lo que no había encontrado durante el resto del fin de semana.

Leclerc quedó tercero, a 0.119 segundos de su compañero, y no buscó excusas. El piloto de Ferrari contó que llegó a la última vuelta con una preparación limpia, pero no ejecutó el giro que necesitaba.

“No hice un trabajo suficientemente bueno. Cuando tuve las condiciones correctas en el segundo intento de la Q3, no cumplí”, reconoció. A pesar de su autocrítica, aseguró que el auto mantiene un buen ritmo para la carrera y que se ha sentido cómodo desde la primera práctica.

Los tres pilotos coincidieron en que la salida tendrá una importancia especial. La larga recta que conduce hacia la curva 1 ofrece una oportunidad para atacar con el rebufo, pero después de las primeras tres curvas los adelantamientos podrían escasear. Leclerc advirtió que los modos de potencia disponibles para rebasar no producen una diferencia considerable en este circuito, mientras Russell anticipó problemas de temperatura si los autos permanecen demasiado cerca.

Hamilton afrontará además una incógnita adicional. Su problema con la unidad de potencia durante la FP2 le impidió completar la simulación de carrera, por lo que Ferrari deberá estimar la configuración ideal del monoplaza con el depósito lleno.

“No sé cómo se comportará el auto con mucha carga de combustible. Tendremos que hacer nuestra mejor estimación para colocarlo en la ventana correcta”, explicó el poleman.

La carrera también podría entregar el campeonato a Kimi Antonelli, quien partirá quinto. Hamilton elogió la madurez del italiano y consideró extraordinario que pueda convertirse en el campeón más joven de la historia. Russell fue todavía más directo: para él, el título de su compañero resulta inevitable y su prioridad consiste en cerrar con fuerza la temporada.

Antes de cualquier celebración, Hamilton, Russell y Leclerc deberán resolver una salida que puede definir el Gran Premio. Nueve milésimas separaron a los dos primeros en la clasificación y apenas 0.119 segundos cubrieron al trío. En una pista donde adelantar será complicado, el camino hasta la primera curva podría valer tanto como la pole.