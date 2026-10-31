Lewis Hamilton consigue la pole position del GP de México de Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton largará el domingo desde la 'pole position' del Gran Premio de México, mientras que el italiano Kimi Antonelli saldrá cuarto en pos de convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.

Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificatoria por delante del británico George Russel, de Mercedes, y de su coequipero Charles Leclerc. Antonelli, líder del Mundial, fue quinto en la clasificación, pero largará cuarto por una penalización a Max Verstappen.