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Lewis Hamilton consigue la pole position del GP de México de Fórmula 1

Lewis Hamilton saldrá desde la pole del GP de México, seguido de George Russell y Charles Leclerc. Kimi Antonelli arrancará cuarto tras una sanción a Verstappen.
Redacción SI México|
Lewis Hamilton consiguió la pole position del Gran Premio de México y encabezará la parrilla de salida, por delante de George Russell y Charles Leclerc.
Lewis Hamilton consiguió la pole position del Gran Premio de México y encabezará la parrilla de salida, por delante de George Russell y Charles Leclerc. | Mark Thompson/Getty Images

El piloto británico Lewis Hamilton largará el domingo desde la 'pole position' del Gran Premio de México, mientras que el italiano Kimi Antonelli saldrá cuarto en pos de convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.

Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificatoria por delante del británico George Russel, de Mercedes, y de su coequipero Charles Leclerc. Antonelli, líder del Mundial, fue quinto en la clasificación, pero largará cuarto por una penalización a Max Verstappen.

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Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

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