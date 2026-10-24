¡Huele a campeón! Antonelli partirá desde la pole position en el GP de Estados Unidos

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) partirá el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, su primera oportunidad para coronarse campeón mundial de Fórmula 1, tras imponerse en la clasificación el sábado a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, dominadores de los ensayos libres, aspiraban a la primera pole del año pero se acabaron conformando con el cuarto y quinto lugar en el Circuito de las Américas.

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El trazado de Austin (Texas) puede ser escenario el domingo de una histórica coronación de Antonelli, que con 20 años sería el piloto más precoz en alcanzar el título mundial.

Al italiano, sin embargo, no le alcanza solo con ganar. También necesita un mal resultado de sus dos principales perseguidores en el campeonato mundial: George Russell, su compañero en Mercedes, y Lewis Hamilton.

Russell, sexto en la qualy, deberá concluir fuera de los ocho primeros y Hamilton no entrar entre los cuatro mejores para que Antonelli, si gana el Gran Premio, se corone con cinco carreras aún por disputarse en 2026.

"Hemos conseguido la pole, así que mañana intentaremos ganar", subrayó el italiano. "Pero Max ha sido muy rápido e Isack hizo un trabajo increíble en la clasificación, así que no será fácil. Aun así, intentaremos hacer una buena salida, llegar líderes a la Curva 1 y marcar el ritmo".

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fueron eliminados en la segunda parte de la qualy.

Bortoleto concluyó en el decimotercer lugar y Colapinto en el decimocuarto, pero ambos saldrán desde el fondo de la parrilla debido a las penalizaciones que recibieron el viernes por superar el límite de cambios en el motor.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), decimoquinto, tampoco superó el segundo parcial, mientras que su compatriota Carlos Sainz (19º) fue eliminado en el primer tramo.

MAL DÍA PARA MEXICANO CHECO PÉREZ

También falló a la primera el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (21º), uno de los pilotos de la escudería local Cadillac.

RESULTADOS CALIFICACIÓN GP ESTADOS UNIDOS

1 Kimi Antonelli – Mercedes

2 Max Verstappen – Red Bull Racing

3 Isack Hadjar – Red Bull Racing

4 Charles Leclerc – Ferrari

5 Lewis Hamilton – Ferrari

6 George Russell – Mercedes

7 Oscar Piastri – McLaren

8 Lando Norris – McLaren

9 Arvid Lindblad – Racing Bulls

10 Liam Lawson – Racing Bulls

11 Pierre Gasly – Alpine

12 Nico Hulkenberg – Audi

13 Gabriel Bortoleto – Audi

14 Franco Colapinto – Alpine

15 Fernando Alonso – Aston Martin

16 Oliver Bearman – Haas F1 Team

17 Esteban Ocon – Haas F1 Team

18 Lance Stroll – Aston Martin

19 Carlos Sainz – Williams

20 Alexander Albon – Williams

21 Sergio Pérez – Cadillac

22 Valtteri Bottas – Cadillac AFP