Hungría rompe el caos de Aston Martin, pero la recuperación apenas comienza
Aston Martin llegó al receso de verano en el último lugar del Campeonato de Constructores, con un solo punto después de once Grandes Premios y una temporada muy alejada de las expectativas que acompañaron su ambicioso proyecto. Sin embargo, el renovado AMR26 mostró en Hungría la primera señal clara de progreso. El equipo volvió a competir contra otros autos, Fernando Alonso alcanzó la Q2 por primera vez en el año y el ritmo de carrera confirmó que las mejoras funcionaron. El avance fue importante, pero todavía no representa una solución completa.
La escudería británica comenzó 2026 con razones para imaginar un cambio de jerarquía. Adrian Newey tomó el control técnico y después asumió la dirección del equipo, Honda inició su asociación exclusiva como fabricante de motores y la nueva fábrica de Silverstone ofreció recursos que pocas estructuras poseen. El cambio reglamentario parecía la oportunidad ideal para abandonar la zona media y acercarse a las escuderías principales.
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La realidad destruyó esa expectativa desde las pruebas de pretemporada. El AMR26 nació con problemas de peso, falta de carga aerodinámica, un comportamiento impredecible y una unidad de potencia que no ofreció la fiabilidad ni el rendimiento esperados. Las vibraciones del motor Honda limitaron su potencial, mientras que las fallas mecánicas redujeron el tiempo disponible para desarrollar el auto.
El resultado fue una primera mitad desastrosa. Alonso consiguió el único punto del equipo con el décimo lugar en Mónaco, Lance Stroll no sumó y Aston Martin acumuló 12 abandonos entre sus dos pilotos. En circuitos que exigieron eficiencia aerodinámica y potencia, el monoplaza quedó completamente aislado. La situación alcanzó uno de sus peores momentos en Spa, donde ambos autos terminaron a más de cuatro segundos del mejor registro de la Q1.
Newey reconoció que el trabajo serio sobre el monoplaza de 2026 no comenzó hasta marzo de 2025 y que el primer modelo llegó al túnel de viento un mes después. Esa demora dejó al proyecto varios meses por detrás de sus rivales. También encontró herramientas y métodos de trabajo que recibieron soluciones provisionales durante años, algunos desde la antigua etapa de Jordan. El problema no estaba limitado a una pieza defectuosa: Aston Martin necesitaba reorganizar su estructura técnica.
La escudería tomó una decisión arriesgada. En lugar de presentar pequeñas evoluciones durante cada carrera, concentró sus recursos en una modificación profunda para Hungría. Mientras sus rivales añadieron rendimiento, Aston Martin mantuvo prácticamente el mismo auto durante diez Grandes Premios. Cada fin de semana amplió la diferencia, pero permitió preparar un paquete mucho más completo.
El nuevo AMR26 incorporó 16 modificaciones. El equipo redujo el peso del chasis y la caja de cambios, presentó un morro distinto, revisó la suspensión trasera y cambió gran parte de las superficies aerodinámicas. La transformación exigió nuevas pruebas de impacto y una homologación adicional para algunas estructuras. El resultado fue un auto más estable, predecible y cercano al límite mínimo de peso.
El fin de semana todavía tuvo señales del caos anterior. Stroll sufrió una falla en la suspensión trasera durante la primera práctica y perdió gran parte del viernes debido a la falta de piezas de repuesto. A pesar de ese contratiempo, el canadiense terminó decimotercero, a solo 12 segundos de la zona de puntos. Alonso cruzó la meta en el decimocuarto lugar después de una parada no prevista bajo un periodo de coche de seguridad virtual.
Ninguno sumó, pero el resultado no contó toda la historia. Alonso superó por primera vez la Q1 y Aston Martin pudo luchar contra Haas, Alpine y Williams. El auto respondió de acuerdo con las simulaciones, un dato especialmente importante para un equipo que había sufrido problemas de correlación. La mejora no llevó al equipo a los puntos, pero lo devolvió a una competencia de la que había desaparecido durante varias carreras.
El siguiente paso corresponde a Honda. El fabricante japonés ya probó su nueva unidad de potencia en una jornada de filmación de 200 kilómetros en Hungaroring, con el piloto reserva Jak Crawford al volante. Su estreno oficial está previsto para el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, primera fecha después del receso de verano.
Honda trabajó sobre la cámara de combustión, la precámara, el sistema de lubricación, la fricción interna y la fiabilidad. El objetivo consiste en recuperar parte de la potencia que el equipo no pudo utilizar durante la primera mitad del año. No existe una cifra oficial sobre la ganancia, por lo que cualquier cálculo debe considerarse una estimación hasta que el motor compita en condiciones reales.
Zandvoort reunirá por primera vez el nuevo chasis con la evolución completa de la unidad Honda. Aston Martin también prepara modificaciones adicionales para esa carrera y planea otros cambios en Monza y Bakú. Esa hoja de ruta demuestra que Hungría no representó el final del desarrollo, sino la primera etapa de una reconstrucción que continuará durante la segunda mitad del campeonato.
El contexto todavía exige prudencia. Hungaroring favorece la carga aerodinámica y castiga menos la potencia que circuitos como Spa o Monza. El nuevo paquete respondió en una pista adecuada para sus características, pero deberá confirmar su rendimiento en escenarios más rápidos. Alcanzar la zona media de manera constante sería un progreso real; pensar en podios o victorias todavía carece de sustento.
También existe presión alrededor de Fernando Alonso. El español acaba de cumplir 45 años y necesita señales convincentes antes de decidir cuánto tiempo más desea permanecer como piloto titular. El propio Alonso reconoció que el auto mejoró, pero también dejó claro que Aston Martin todavía debe encontrar rendimiento tanto en el chasis como en el motor.
La frase de Newey resume la verdadera posición del equipo. Su objetivo inmediato no es ganar, subir al podio o derrotar a los líderes, sino recuperar un nivel de respetabilidad. Esa ambición tan modesta revela la profundidad de la crisis, pero también permite entender el valor de lo ocurrido en Hungría.
Aston Martin no salvó su temporada en Budapest. Sigue último, conserva un solo punto y todavía tiene una enorme distancia frente a los equipos principales. Lo que sí consiguió fue demostrar que su proyecto puede reaccionar. El nuevo motor Honda determinará si aquella mejoría fue una respuesta específica para Hungaroring o el inicio de una recuperación verdadera. Hungría devolvió la esperanza; Zandvoort tendrá que convertirla en resultados.