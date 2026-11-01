Kimi Antonelli, el campeón más joven de la F1: ¿quiénes conforman el top 5?

Kimi Antonelli hizo historia en el Gran Premio de México. El italiano de Mercedes conquistó su primer campeonato mundial de Fórmula 1 a los 20 años y 68 días, una edad que lo convirtió en el piloto más joven en conseguir el título y le permitió superar la marca de Sebastian Vettel.



El alemán mantenía el récord desde 2010, cuando se coronó con Red Bull a los 23 años y 133 días. Antonelli adelantó ese registro por más de tres años y colocó su nombre al frente de una lista que reúne a figuras como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen.



El Autódromo Hermanos Rodríguez fue el escenario de la consagración del italiano, quien llevó a Mercedes a celebrar un campeonato con una nueva generación al volante.



Antonelli desplaza a Vettel del primer lugar



Hasta esta coronación, Vettel y Hamilton eran los únicos pilotos que habían conquistado su primer título antes de cumplir 24 años. El británico lo consiguió con McLaren en 2008, a los 23 años y 300 días, y ocupa ahora el tercer puesto del listado.



Fernando Alonso aparece en la cuarta posición gracias al campeonato que ganó con Renault en 2005, cuando tenía 24 años y 57 días. Max Verstappen completa los cinco primeros: el neerlandés logró su primera corona con Red Bull en 2021, a los 24 años y 73 días.



Los cinco campeones más jóvenes de la Fórmula 1



1.- Kimi Antonelli (Italia): 20 años y 68 días. Campeón en 2026 con Mercedes.



2.- Sebastian Vettel (Alemania): 23 años y 133 días. Campeón en 2010 con Red Bull.



3.- Lewis Hamilton (Gran Bretaña): 23 años y 300 días. Campeón en 2008 con McLaren.



4.- Fernando Alonso (España): 24 años y 57 días. Campeón en 2005 con Renault.



5.- Max Verstappen (Países Bajos): 24 años y 73 días. Campeón en 2021 con Red Bull.



Con su primera corona, Antonelli modificó una clasificación cuyo récord había permanecido vigente durante 16 años. México quedó como el lugar donde el italiano abrió su cuenta de campeonatos y estableció una nueva referencia de precocidad en la Fórmula 1.