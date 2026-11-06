Kimi Antonelli, flamante campeón de Fórmula 1, domina las prácticas libres del GP de Brasil

El flamante campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, realizó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos en Sao Paulo.

A bordo de su monoplaza Mercedes, el prodigio italiano, de 20 años, dominó la segunda sesión desde el inicio y acabó realizando el mejor tiempo del día (1:10.763).

Superó por un segundo el registro del monarca de la Gran Carpa en 2025, el británico Lando Norris, quien fue el más veloz en las primeras prácticas de este viernes con un tiempo de 1:11.717.

El propio Norris, de McLaren, marcó el segundo tiempo más rápido de la segunda sesión, con 1:11.016, seguido del neerlandés de Red Bull, Max Verstappen (1:11:022).

El británico Lewis Hamilton logró el sexto puesto, por delante de su compañero Charles Leclerc, con quien protagoniza una tensionante pugna interna en Ferrari.

El brasileño Gabriel Bortoleto finalizó octavo con su Audi, mientras que Rafael Câmara, de Haas, en su segunda participación en una sesión de F1, terminó en el puesto 16.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) terminó en el puesto 20, con 1:13.316.

El debut de Câmara

Câmara debutará en un Gran Premio el domingo, en reemplazo del francés Estéban Ocon, fulminado por la escudería estadounidense tras la carrera en México la semana pasada.

Durante la sesión hubo algunas salidas de pista y momentos de tensión, especialmente cuando Leclerc estuvo cerca de chocar tras encontrarse con el joven piloto brasileño.

La previsión de lluvia condicionó las estrategias de los equipos durante la segunda sesión libre, aunque solo cayó una ligera llovizna y la pista permaneció seca.

El sábado se realizará la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación.

La carrera del GP de Sao Paulo será el domingo.

Resultados de la segunda tanda de ensayos libres:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.763

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.016

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.022

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.036

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:11.084

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.213

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.483

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:11.780

9. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:11.839

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:11.991

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:11.996

12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.008

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.042

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:12.109

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:12.538

16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:12.561

17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:12.742

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:12.942

19. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:12.953

20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:13.316

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.383

22. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 0.000 AFP