La Fórmula 1 ya está en México: llegan más de 50 toneladas de material para el GP de la CDMX

La Fórmula 1 ya está en la Ciudad de México. Los monoplazas, equipos y materiales del Gran Circo llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para la nueva edición del Gran Premio de la CDMX, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Más de 50 toneladas de materiales procedentes de Austin, Texas, se encuentran bajo resguardo en el inmueble capitalino, donde la afición verá por primera vez a los 11 equipos del campeonato, incluido Cadillac F1 Team.

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Cadillac y Sergio Pérez, entre las novedades

La carga llegó a México a bordo de siete aviones Boeing 747. Esta será la primera ocasión en la actual era de la serie en el país que se presenten los monoplazas V6 turbo híbridos bajo la actual reglamentación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

También será el debut de Cadillac F1 Team en el trazado mexicano. La nueva escudería del campeonato cuenta entre sus pilotos con el tapatío Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Así llegó el Gran Circo a México

Cada uno de los aviones transportó 38 pallets. En la carga viajaron los 22 monoplazas, además de motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado, equipo para la transmisión de televisión y suministros para el hospitality de cada escudería.

El traslado también incluyó los contenedores de Pirelli con los neumáticos para cada monoplaza, así como el Safety Car, el Auto Médico y aditamentos para la transmisión televisiva.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, 130 tráilers transportaron los contenedores en una larga fila que recordó por qué el campeonato es conocido como el Gran Circo.

A la par, más de 100 camiones salieron del COTA de Austin y cruzaron la frontera rumbo a la Ciudad de México. Por vía marítima, otros 140 contenedores llegaron al Puerto de Veracruz con la llamada 'avanzada', integrada por equipo de la propia serie y de la FIA.