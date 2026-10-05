México ya piensa en renovar con la F1 más allá de 2028

El Gran Premio de México inicia un nuevo contrato de tres años con la Fórmula 1, pero en el Autódromo Hermanos Rodríguez ya se piensa en el siguiente paso: negociar una nueva renovación para mantener al país en el calendario después de 2028.

Federico González Compeán, director del Gran Premio de México, aseguró que las conversaciones podrían comenzar a finales de este año o principios de 2027 y confió en que México tiene argumentos para prolongar su relación con la máxima categoría.

“Ha sido un proyecto ganador. Ha sido el periodo más largo en el que ha estado la Fórmula 1 en México en esta tercera ocasión, así que lo veo positivo. No veo razón para que no pudiéramos llegar a una renegociación”, señaló.

El directivo reconoció que existen numerosos países interesados en recibir una fecha de F1, pero destacó que la relación entre la categoría, CIE, el Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada ha permitido consolidar el Gran Premio.

“Fórmula 1 está contenta. Es cierto que tiene muchos interesados, pero quiero pensar que también está contenta con lo que hacemos. No solo la afición mexicana, sino todos los organizadores. Creo que habrá manera de ponerse de acuerdo”.

Los autos de la Fórmula Uno tiene más potencia, en el F2 todos tienen las mismas características para que los pilotos desarrollen sus habilidades. | F2

F2, el siguiente paso

El anuncio de la llegada de la Fórmula 2 a México a partir de 2027 representa, además, una nueva etapa para el Gran Premio. González Compeán no descarta que en el futuro la Fórmula 3 también pueda formar parte del fin de semana.

Sin embargo, considera que primero será necesario consolidar la F2. “Me gustaría que digiriéramos todos, como Gran Premio, como organización y como asistentes, lo que es tener Fórmula 2 antes de correr a tener Fórmula 3. No lo veo para 2028, posiblemente para más adelante”.

La incorporación de la F2 responde también a la intención de darle mayor contenido deportivo al evento y acercar al público al proceso de formación de los futuros pilotos de Fórmula 1.

“Es una apuesta más grande para entender la trayectoria de cualquier piloto de F1. Va a tener personalidad propia, vamos a realizarla de una manera diferente. Si en F1 hemos tenido una curva de aprendizaje, ahora lo que toca es empezar esa curva en la F2 para que tenga más afición”.

Para Compeán, la llegada de la categoría no fue una negociación complicada, pues existía interés de ambas partes. “Querían venir, los queríamos traer. Sí hubo una negociación, pero fluyó muy bien. La Fórmula 1 tiene muy claro que el partnership que tiene con nosotros funciona muy bien”.

México llegará así a 2027 con Fórmula 1 y Fórmula 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras la organización comienza a preparar el terreno para una negociación que podría definir su permanencia en el calendario más allá de 2028.