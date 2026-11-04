La próxima generación ya empuja: los rookies que pueden marcar el futuro de la Fórmula Uno

La batalla por los próximos asientos de la Fórmula Uno ya comenzó. Arvid Lindblad intenta consolidarse como el único novato de la parrilla de 2026, Nikola Tsolov y Rafael Câmara están separados por apenas siete puntos en la pelea por el campeonato de Fórmula 2, mientras Noel León, Leonardo Fornaroli, Freddie Slater y Colton Herta avanzan por caminos distintos hacia la máxima categoría. La primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México permitió observar a varios de ellos dentro de un monoplaza actual y confirmó que el cambio generacional se encuentra mucho más cerca de lo que parece.

El reglamento considera rookie a cualquier piloto que no haya comenzado más de dos Grandes Premios. Esa definición permite que jóvenes procedentes de Fórmula 2 y Fórmula 3 compartan pista en las prácticas libres con reservas de mayor experiencia. Sin embargo, no todos cuentan con las mismas posibilidades de recibir un asiento. Algunos dependen de ganar un campeonato, otros necesitan una vacante y varios todavía deben convencer a la escudería que financia su desarrollo.

Arvid Lindblad representa el punto de referencia. El británico es el único rookie titular de la temporada y ocupa el undécimo lugar del campeonato con 38 puntos. Ha terminado 11 Grandes Premios dentro del top 10 y su mejor resultado fue un sexto puesto. Su ascenso resultó especialmente acelerado: únicamente disputó una temporada completa en Fórmula 3 y otra en Fórmula 2 antes de recibir la oportunidad de Racing Bulls. Aunque abandonó la carrera en México, su rendimiento general lo mantiene como favorito para conservar el asiento en 2027.

La principal amenaza para Lindblad y Liam Lawson aparece desde Fórmula 2. Nikola Tsolov, integrante del programa de Red Bull, ocupa el segundo lugar del campeonato con 200 puntos, solamente siete por debajo de Rafael Câmara. El búlgaro de 19 años ya fue descrito por Alan Permane, director de Racing Bulls, como “el siguiente en la fila” para recibir una oportunidad.

Tsolov aprovechó su primera práctica oficial con el equipo en México. Terminó en la posición 12, completó 29 vueltas y quedó apenas 0.126 segundos detrás de Lindblad. El tiempo no garantiza un asiento, pero sí confirmó que puede adaptarse con rapidez a un automóvil de Fórmula Uno. Con dos rondas pendientes en Fórmula 2, su pelea por el campeonato también puede influir en la decisión de Red Bull para 2027.

Rafael Câmara posee una ruta diferente. El brasileño de la Academia de Pilotos de Ferrari lidera la Fórmula 2 con 207 puntos después de conquistar la Fórmula 3 en 2025. Su regularidad durante su primera temporada en la categoría lo colocó como uno de los principales candidatos para ocupar un asiento en Haas, escudería que mantiene una relación técnica cercana con Ferrari.

Câmara no participó en la práctica de México, pero su nombre tiene tanta fuerza como el de los jóvenes que sí estuvieron en pista. Un campeonato de Fórmula 2 durante su temporada de debut reforzaría su candidatura y lo colocaría en una posición similar a la de Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Leonardo Fornaroli, quienes llegaron a la máxima categoría o a sus programas de desarrollo después de dominar las divisiones formativas.

Para México, el nombre que merece mayor atención es Noel León. El piloto de Campos Racing ocupa el sexto lugar de la Fórmula 2 con 133 puntos y todavía disputa su primera campaña en la categoría. Durante el año consiguió tres victorias, incluida la carrera principal de Budapest, además de mostrar velocidad suficiente para competir por podios y posiciones de privilegio.

León no forma parte actualmente de una academia de Fórmula Uno, un factor que puede dificultar su ascenso, pero sus resultados ya lo colocaron entre los rookies más destacados de Fórmula 2. Las últimas dos fechas de la temporada serán importantes para fortalecer su candidatura ante las escuderías. Su objetivo inmediato no consiste solamente en terminar dentro de los primeros lugares, sino en conseguir el respaldo que le permita acceder a pruebas, trabajo de simulador o una futura sesión de práctica.

Leonardo Fornaroli ya superó una de esas barreras. El italiano conquistó de manera consecutiva los campeonatos de Fórmula 3 en 2024 y Fórmula 2 en 2025, antes de incorporarse al programa de desarrollo de McLaren. Durante 2026 ha trabajado como piloto de pruebas y reserva, además de participar en varias prácticas libres y sesiones privadas.

Su actuación en México terminó con el puesto 17 después de sufrir para encontrar temperatura en los neumáticos y bloquear las ruedas durante su intento con compuesto blando. El resultado no modifica su posición dentro de McLaren. Fornaroli ya demostró su capacidad en las categorías inferiores y Zak Brown lo considera preparado para competir en la Fórmula Uno. El problema se encuentra en la ausencia de espacio: Lando Norris y Oscar Piastri mantienen cerrada la alineación del equipo, por lo que una cesión a otra escudería puede representar su única ruta hacia la parrilla.

Freddie Slater es una apuesta a mayor plazo. El británico cumplió 18 años en julio, se convirtió en el primer integrante del programa de desarrollo de Audi y dará el salto a Fórmula 2 en 2027. Su estreno oficial con un automóvil de Fórmula Uno llegó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque un ventilador olvidado en uno de los pontones provocó que pasara buena parte de la sesión dentro del garaje. Completó 14 vueltas y terminó en la posición 21.

El tiempo final fue lo menos importante. Audi considera a Slater uno de sus proyectos principales y Mattia Binotto ya dejó claro que la intención del programa consiste en prepararlo para ocupar, tarde o temprano, uno de sus asientos. Su desempeño en Fórmula 2 permitirá medir si puede continuar con un ascenso acelerado o necesita más tiempo antes de competir en la máxima categoría.

Colton Herta representa el caso más particular. A sus 26 años no es una promesa convencional: ganó nueve carreras en IndyCar antes de regresar a Europa para competir en Fórmula 2 y convertirse en piloto de pruebas de Cadillac. Su principal obstáculo siempre fue la Superlicencia, pero en México completó 30 vueltas y recorrió más de 190 kilómetros, por encima de los 100 necesarios para sumar los puntos que buscaba. La confirmación definitiva depende de la FIA.

Herta terminó último en la práctica, pero Cadillac valoró el cumplimiento de su programa y la experiencia acumulada. Con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como titulares, su oportunidad no parece inmediata, aunque contar con la Superlicencia lo convertiría en una alternativa real si el equipo estadounidense necesita modificar su alineación durante los próximos años.

Gabriele Minì, Jak Crawford y Luke Browning también forman parte de una generación que espera espacio. Minì ocupa el cuarto lugar de Fórmula 2 y debutó con Alpine en la práctica mexicana; Crawford ha completado varias sesiones con Aston Martin, mientras Browning continúa su formación dentro de la academia de Williams. Los tres poseen velocidad, pero también enfrentan parrillas prácticamente cerradas.

El talento sigue siendo indispensable, aunque ya no basta. Los rookies necesitan campeonatos, apoyo financiero, una academia que defienda su candidatura y, finalmente, un asiento disponible. Lindblad ya superó todas esas barreras; Tsolov y Câmara pueden convertirse en los siguientes; León busca colocar nuevamente a un mexicano en la conversación; Fornaroli espera que sus títulos reciban recompensa; Slater representa el futuro de Audi y Herta intenta completar una transición que parecía imposible.

La práctica de México no decidió quién será la siguiente figura de la Fórmula Uno, pero sí permitió mirar el futuro durante una hora. Ahora las últimas carreras de Fórmula 2 y las decisiones para la parrilla de 2027 determinarán cuáles de esas promesas conseguirán transformar una sesión de viernes en una oportunidad de tiempo completo.