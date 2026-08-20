La última marea naranja: Zandvoort se despide de la Fórmula 1
La Fórmula 1 regresará este fin de semana a las dunas de Zandvoort, pero la bandera a cuadros también marcará el final de una etapa. El Gran Premio de Países Bajos de 2026 será el último bajo el acuerdo vigente, después de que los organizadores decidieran no renovar su contrato. La categoría analizó distintas alternativas, incluso una rotación con otras sedes europeas, pero el promotor prefirió concluir el proyecto mientras la carrera todavía conserva su popularidad.
Zandvoort recibió su primer Gran Premio puntuable para el campeonato mundial en 1952, con victoria de Alberto Ascari, y permaneció de manera intermitente en el calendario hasta 1985. La Fórmula 1 tardó 36 años en volver. Su regreso en 2021 coincidió con el inicio del dominio de Max Verstappen y transformó cada edición en una celebración nacional cubierta por el color naranja.
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Verstappen ganó las carreras de 2021, 2022 y 2023 ante su público. Lando Norris interrumpió su dominio en 2024 y Oscar Piastri conquistó la edición de 2025. El resultado de este domingo definirá al último ganador de Zandvoort antes de que el circuito desaparezca del calendario a partir de 2027.
La despedida llega en un momento especial para Verstappen. Red Bull anunció esta semana su renovación hasta 2030, por lo que el neerlandés afrontará la última edición programada de su Gran Premio de casa con el futuro resuelto. Sin embargo, su presente deportivo representa un reto muy distinto al de sus anteriores visitas. Max ocupa el sexto lugar del campeonato con 109 puntos y todavía no gana una carrera bajo el nuevo reglamento de 2026, aunque su segundo puesto en Hungría confirmó el progreso reciente del RB22.
Red Bull también enfrentará un fin de semana con una alineación improvisada. Isack Hadjar sufrió una lesión en la muñeca durante el receso de verano y no participará en la competencia. Liam Lawson ocupará su lugar junto a Verstappen, mientras Yuki Tsunoda volverá a la parrilla para sustituir al neozelandés en Racing Bulls. La situación adquiere mayor dificultad porque Zandvoort estrenará el formato Sprint y los pilotos sólo tendrán una práctica antes de la primera clasificación.
La batalla por el campeonato agrega otro elemento a la despedida. Kimi Antonelli encabeza la clasificación con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por delante de su compañero George Russell. Mercedes también domina el campeonato de constructores con 379 unidades, frente a las 307 de Ferrari. Los puntos adicionales de la Sprint ofrecen a Hamilton y Russell una oportunidad para reducir la distancia, pero también permiten que Antonelli amplíe su ventaja durante un solo fin de semana.
El circuito de 4.259 kilómetros conserva una de las configuraciones más particulares de la temporada. Sus curvas rápidas, los cambios de elevación y los peraltes obligan a los pilotos a mantener la precisión durante toda la vuelta. La carrera principal tendrá 72 giros y una distancia de 306.587 kilómetros. En una pista angosta, donde los rebases suelen resultar complicados, la clasificación y la posición en la arrancada pueden determinar gran parte del resultado.
La actividad comenzará el viernes 21 de agosto, con la única práctica a las 4:30 de la mañana y la clasificación Sprint a las 8:30, tiempo del centro de México. La Sprint se disputará el sábado a las 4:00 de la mañana y la clasificación para el Gran Premio comenzará a las 8:00. La última carrera de Fórmula 1 en Zandvoort arrancará el domingo 23 de agosto a las 7:00 de la mañana.
Zandvoort no se despide por falta de historia, identidad o aficionados. El evento funcionó como un proyecto privado y sus responsables consideraron que los riesgos económicos ya no justificaban otra extensión. La Fórmula 1 perderá uno de sus ambientes más reconocibles, mientras Países Bajos tendrá una última oportunidad para celebrar a Verstappen y despedir un circuito que recuperó su lugar en el campeonato cuando parecía destinado al pasado.