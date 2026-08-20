Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030 y extiende una era histórica
Max Verstappen continuará con Red Bull Racing hasta el final de la temporada 2030. La escudería anunció la renovación del neerlandés un día antes del inicio de las actividades de su Gran Premio de casa y terminó con cualquier duda sobre el futuro de su máxima figura.
El nuevo acuerdo añade dos temporadas al contrato anterior, que concluía en 2028. Red Bull no reveló el salario, las bonificaciones ni las cláusulas del vínculo, por lo que la duración representa el único detalle contractual confirmado. Si Verstappen cumple el acuerdo completo, cerrará 2030 con 15 temporadas dentro del equipo principal.
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Max Verstappen y Red Bull: sociedad histórica en F1
La renovación protege una de las sociedades más exitosas en la historia de la Fórmula 1. Desde su ascenso a Red Bull en 2016, Verstappen ha disputado 221 Grandes Premios con la escudería, con 71 victorias, 48 poles y 131 podios. Todos sus triunfos, poles y podios en la categoría llegaron con el equipo austriaco.
Su historia con Red Bull comenzó de manera extraordinaria. La escudería lo ascendió desde Toro Rosso para el Gran Premio de España de 2016 y el neerlandés ganó en su debut con el equipo. Con 18 años y 228 días, se convirtió en el vencedor más joven de la historia de la Fórmula 1, récord que todavía le pertenece.
El salto definitivo llegó en 2021. Verstappen derrotó a Lewis Hamilton en una temporada que se resolvió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi y conquistó el primero de sus cuatro Campeonatos Mundiales de Pilotos. Después retuvo la corona en 2022, 2023 y 2024, con lo cual ingresó al reducido grupo de pilotos que obtuvieron cuatro títulos consecutivos.
Su dominio también devolvió a Red Bull a la cima del campeonato de Constructores. El equipo obtuvo esa corona en 2022 y 2023, las dos que corresponden a la era de Verstappen. La escudería posee seis títulos de Constructores en total —2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023— y ocho de Pilotos: cuatro de Sebastian Vettel y cuatro de Max.
Verstappen firmó una de las mejores temporadas individuales de todos los tiempos en 2023. El neerlandés ganó 19 de los 22 Grandes Premios, subió al podio en 21 ocasiones, estableció una racha récord de diez victorias consecutivas y cerró el campeonato con 575 puntos. También encabezó 1,003 vueltas y alcanzó un porcentaje de triunfos del 86.3%, el más alto para un piloto en una sola campaña.
Red Bull completó aquel dominio con 21 victorias en las 22 carreras de la temporada. Verstappen aportó 19 y Sergio Pérez consiguió las otras dos. Solamente Carlos Sainz, con Ferrari en Singapur, evitó que el equipo austriaco ganara todos los Grandes Premios del calendario.
La campaña de 2023 superó lo que Max ya había conseguido un año antes, cuando obtuvo 15 victorias en 22 carreras y estableció un récord que él mismo rompió durante la temporada siguiente. En 2024 añadió su cuarto título consecutivo, pese a que Red Bull perdió parte de la superioridad que había mostrado en los dos campeonatos anteriores.
Verstappen describió a Red Bull como su segunda familia: “Realmente me siento como en casa aquí, es como una segunda familia para mí. Continuar este viaje con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre quise hacer”.
La renovación confirma esa relación y también refleja su confianza en el proyecto deportivo que la escudería prepara para las próximas temporadas. Con 71 victorias, cuatro campeonatos y prácticamente todos sus grandes logros ligados a Red Bull, Verstappen ya construyó una trayectoria histórica. Su nuevo contrato le permitirá ampliar ese legado hasta 2030 y prolongar una alianza que transformó para siempre tanto su carrera como la historia del equipo austriaco.