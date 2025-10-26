Lando Norris logra la pole en México y se mete de lleno en la pelea por el título
Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de México tras marcar un tiempo de 1:15.586, superando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en una clasificación apretada. El piloto de McLaren dominó la Q2 y la Q3 con autoridad y, además, rompió el registro con el que Carlos Sainz obtuvo la pole el año pasado (1:15.946), confirmando el progreso del equipo británico en un fin de semana clave.
Con Max Verstappen partiendo desde el quinto lugar y Oscar Piastri desde el octavo, Norris afrontará una oportunidad decisiva para recortar puntos importantes en el campeonato. Con solo cuatro carreras restantes, cada resultado pesa más que nunca. Verstappen mantiene la ventaja en la clasificación general, pero Norris llega en racha y con la posibilidad real de recortar la distancia y reavivar la pelea por el título.
“La vuelta fue una de esas en las que ni siquiera sabes qué pasó. Me sorprendió muy gratamente. He estado sintiéndome bien todo el fin de semana, especialmente hoy: terminé P1 en Q2 y Q3”, comentó Norris tras lograr su decimocuarta pole en Fórmula 1.
Leclerc, segundo con 1:15.848, anticipó que Ferrari intentará atacar desde la salida. “Haremos todo lo posible por tomar el primer lugar en la primera curva, y después veremos qué se puede hacer”, señaló el monegasco.
Su compañero Lewis Hamilton, tercero con 1:15.938, celebró el resultado del equipo italiano, que colocó a sus dos autos en el Top 3. “Es increíble vernos a los dos ahí arriba otra vez. El equipo realmente se lo merece. Hemos trabajado muy duro para mejorar el auto. La tercera posición en realidad es un lugar bastante perfecto en este circuito, así que espero poder aprovecharlo al máximo.”
Correr en la Ciudad de México siempre representa un reto adicional. A más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, la altitud castiga los motores y obliga a los equipos a encontrar el equilibrio entre potencia y carga aerodinámica. La gestión del ritmo y de la temperatura será clave en una pista donde el desgaste de neumáticos puede cambiar el rumbo de la carrera.
La larga recta principal —la más extensa del calendario— convertirá la salida en un momento crítico. Ferrari tendrá la ventaja del rebufo, mientras que Norris deberá defender su posición con precisión milimétrica si quiere mantener el liderato al llegar a la curva 1.
Con McLaren y Ferrari repartiéndose la primera fila y un Verstappen obligado a remontar desde el quinto lugar, el Gran Premio de México se perfila como una de las carreras más impredecibles del año. Norris tiene la oportunidad de acercarse al liderato, Ferrari apunta a un doble podio y Red Bull llega con la urgencia de responder en territorio clave.
Gran Premio de México 2025 | Resultados de la clasificación
- Lando Norris – 1:15.586
- Charles Leclerc – 1:15.848
- Lewis Hamilton – 1:15.938
- George Russell – 1:16.034
- Max Verstappen – 1:16.070
- Kimi Antonelli – 1:16.118
- Carlos Sainz – 1:16.172
- Oscar Piastri – 1:16.174
- Isack Hadjar – 1:16.252
- Oliver Bearman – 1:16.460
- Yuki Tsunoda – 1:16.816
- Esteban Ocon – 1:16.837
- Nico Hülkenberg – 1:17.016
- Fernando Alonso – 1:17.103
- Liam Lawson – 1:18.072
- Gabriel Bortoleto – 1:17.412
- Alex Albon – 1:17.412
- Pierre Gasly – 1:17.546
- Lance Stroll – 1:17.606
- Franco Colapinto – 1:17.670