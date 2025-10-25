Carlos Slim Domit celebra el nuevo comienzo de Checo Pérez con Cadillac
Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, se encuentra de pie en el hospitality de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA). A su lado, conversa animadamente con Graeme Paul Lowdon, director del equipo Cadillac Racing. Ambos comparten sonrisas y comentarios sobre los planes para la próxima temporada, mientras observan el ir y venir de invitados y equipos en el Gran Premio de México.
La edición 2025 es especial y distinta: por primera vez desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, Sergio “Checo” Pérez no forma parte de la parrilla, lo cual deja un hueco, pero también abre un nuevo capítulo.
“Muy contento de que Checo haya podido concretar su llegada a Cadillac. Es un equipo nuevo, con mucho por aprender, pero eligieron bien: dos pilotos con experiencia que ayudarán a desarrollar el proyecto rápidamente. Creo que será una gran etapa para él”, expresó el empresario con una mezcla de emoción, nostalgia y esperanza.
Rodeado de los ejecutivos de Cadillac y General Motors, Slim Domit destacó la importancia de esta nueva etapa para el piloto tapatío, a quien ha acompañado desde sus primeros pasos. Para él, la unión entre el talento de Pérez y la visión de la marca estadounidense representa un movimiento estratégico y profundamente motivador.
“Sin duda alguna cada temporada de él, va a ser una temporada nueva, una nueva experiencia. Este es un nuevo reto para él, llegar a ayudar, a construir un equipo desde cero; con esta combinación (Dan Towriss y Brian Campbell) que mencionaba hace un momento, creo que ha sido un reto, no nada más muy importante, sino muy padre para él también en esta etapa ya de la consolidación de su carrera”, comparte en entrevista con Sports Illustrated México.
Checo Pérez y su complicidad con Carlos Slim Domit
Slim no solo celebra la noticia como empresario, sino también como amigo y testigo del esfuerzo constante de Pérez. Con una sonrisa, recuerda que fue el propio Checo quien lo animó a volver a involucrarse de lleno en el automovilismo.
“Yo no lo saqué del retiro (a Checo), más bien él me sacó a mí”, bromeó el empresario. “Muy contento, Checo siempre comentó que a él le gustaría regresar con un reto que lo motivara y que lo retara; creo que el caso perfecto es el de Cadillac, que además es una marca importante”, compartió, con una sonrisa sincera, su alegría de verlo comenzar un nuevo reto.
“Desde fuera se percibe un ambiente de trabajo muy positivo. Creo que Checo está llegando al lugar ideal para aportar su liderazgo y experiencia, y ayudar a que el equipo crezca desde cero”, explicó el empresario, al destacar también la presencia del finlandés Valtteri Bottas, quien acompañará a Pérez en esta nueva aventura.
Mientras tanto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la pasión de los fanáticos se siente en cada tribuna. Slim reconoce que la ausencia de Checo en la parrilla este año deja un vacío, pero también fortalece la expectativa de verlo pronto de regreso.
“Obviamente es diferente sin un piloto mexicano, pero la gente está feliz, emocionada. Saben que pronto lo verán de nuevo en pista y eso mantiene viva la ilusión”, expresó con emoción al recordar que todavía faltan cinco carreras de esta y sigue el momento de la definición del campeón: “ Va a ser una gran carrera rumbo al cierre del campeonato”.
El empresario aprovechó para agradecer el trabajo de todos quienes han hecho posible que el Gran Premio de México cumpla una década de éxitos, destacó la labor del equipo organizador encabezado por Alejandro Soberón, Federico González y Rodrigo Sánchez.
“Han hecho un trabajo extraordinario. La afición mexicana ha sido clave, pero detrás hay un grupo de personas muy comprometidas que han hecho del Gran Premio de México el mejor del mundo”, reconoció.
Slim también subrayó la importancia de la nueva generación de pilotos mexicanos, como Noel León y Ernesto Rivera, quienes competirán en Fórmula 2 y Fórmula 3 respectivamente.
“Ambos tienen mucho talento y el potencial para llegar a la Fórmula 1. Lo importante es seguir apoyando su desarrollo para mantener la presencia mexicana en las categorías internacionales”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el reto para el automovilismo nacional es mantener la continuidad tanto en el calendario como en el desarrollo de nuevos talentos.
“Lo más importante es seguir construyendo sobre este proyecto consolidado. Con el regreso de Checo y el impulso a los jóvenes, el futuro del automovilismo mexicano se ve muy positivo”, concluyó.