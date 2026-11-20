La Fórmula Uno llega a Las Vegas con Kimi Antonelli y Mercedes ya coronados, pero con una cerrada pelea por el subcampeonato de pilotos, las bajas temperaturas como uno de los mayores desafíos y Max Verstappen en busca de defender la victoria que consiguió en 2025. Cadillac, por su parte, afrontará su tercer y último Gran Premio en territorio estadounidense de la temporada con Checo Pérez y Valtteri Bottas confirmados para continuar juntos en 2027.

Antonelli aseguró el campeonato de pilotos en México y Mercedes conquistó el de constructores en Brasil, por lo que las tres carreras restantes ya no definirán los títulos principales. Sin embargo, solamente 33 puntos separan a cinco pilotos en la batalla por terminar segundos.

Te puede interesar: Las Vegas, el Gran Premio que convirtió a la Fórmula Uno en su propio promotor

Verstappen ocupa esa posición con 279 unidades, seguido por George Russell con 262, Lewis Hamilton con 261, Charles Leclerc con 249 y Lando Norris con 246. Las Vegas puede modificar por completo el orden antes de las últimas dos rondas en Qatar y Abu Dhabi.

El neerlandés llega como uno de los principales candidatos después de ganar tres de las últimas cinco carreras y terminar segundo en Brasil. Además, posee una relación especialmente favorable con el circuito: conquistó las ediciones de 2023 y 2025, mientras Russell se impuso en 2024.

Mercedes también aparece entre las referencias. El equipo dominó la temporada, Antonelli acumula nueve victorias y Russell ya sabe lo que significa ganar en Las Vegas. Las condiciones frías pueden volver a favorecer a un monoplaza que ha mostrado capacidad para colocar los neumáticos en su ventana correcta de funcionamiento.

Ferrari intentará defender el segundo lugar del campeonato de constructores. La escudería italiana suma 510 puntos, seguida por Red Bull con 415 y McLaren con 398. Hamilton y Leclerc también necesitan responder después de una carrera complicada en São Paulo, donde terminaron noveno y octavo, respectivamente.

Norris llegará fortalecido por su victoria en Brasil. El británico ocupa el sexto lugar del campeonato, pero todavía puede alcanzar a los cuatro pilotos que lo anteceden. McLaren, además, tratará de recuperarse en un escenario donde sus dos autos fueron descalificados en 2025 por el desgaste excesivo de la plancha inferior.

El frío puede cambiar el orden

El Gran Premio se disputará de noche sobre un circuito urbano de 6.201 kilómetros y 17 curvas. Sus largas rectas, especialmente el tramo que atraviesa el Strip, obligan a reducir la resistencia aerodinámica, pero las zonas de frenado exigen estabilidad y buena tracción.

El mayor desafío será la temperatura. El pronóstico anticipa condiciones secas, con registros de entre cinco y 11 grados centígrados durante el sábado. El asfalto también permanecerá frío, situación que complicará el calentamiento de los neumáticos y puede provocar falta de adherencia durante las primeras vueltas de cada tanda.

Pirelli eligió los compuestos C3, C4 y C5, las tres opciones más blandas de su gama. Aunque la estrategia de una sola parada aparece inicialmente como la más rápida, el graining y la dificultad para conservar la temperatura pueden abrir diferentes posibilidades.

Los pilotos también deberán evitar los bloqueos en las frenadas más fuertes. Las rectas enfrían la superficie de las llantas y llegar a una curva con el neumático fuera de su ventana puede producir un plano que comprometa toda la tanda.

La clasificación será especialmente delicada. Los equipos tendrán que encontrar un equilibrio entre preparar suficientemente las llantas y evitar desgastarlas antes de iniciar la vuelta rápida. Un error en ese proceso puede dejar fuera de posición incluso a los principales candidatos.

Checo y Cadillac afrontan su última carrera en casa

Cadillac disputará en Las Vegas su tercer Gran Premio de casa después de Miami y Austin. La escudería estadounidense todavía no suma puntos durante su temporada de debut y ocupa el último lugar del campeonato, pero utilizará el fin de semana para seguir recopilando información de cara a 2027.

Checo Pérez llega después de terminar decimoctavo en Brasil, mientras Bottas no pudo tomar la salida por un problema en su monoplaza. El mexicano también regresará al circuito donde consiguió el tercer lugar en 2023, cuando todavía competía para Red Bull.

Las características de Las Vegas pueden ofrecer oportunidades a partir de los abandonos, los periodos de auto de seguridad y los errores provocados por el poco agarre. Sin embargo, Cadillac tendrá que reducir una diferencia de rendimiento que la ha mantenido lejos de la zona de puntos durante gran parte de la temporada.

El equipo llegará con mayor claridad sobre su futuro. Checo tiene contrato hasta 2029 y Bottas fue confirmado para 2027, por lo que Cadillac conservará la experiencia de ambos para la segunda etapa de su proyecto.

La carrera constará de 50 vueltas y cubrirá una distancia de 309.958 kilómetros. Las amplias rectas, las frenadas fuertes y el frío prometen una prueba distinta a las demás. Los campeonatos ya tienen dueño, pero Las Vegas todavía puede definir quién termina como el principal perseguidor de Antonelli y qué equipo cierra la temporada con el impulso necesario para pensar en 2027.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas, tiempo del centro de México

Práctica 1: jueves 19 de noviembre, 18:30 horas

Práctica 2: jueves 19 de noviembre, 22:00 horas

Práctica 3: viernes 20 de noviembre, 18:30 horas

Clasificación: viernes 20 de noviembre, 22:00 horas

Carrera: sábado 21 de noviembre, 22:00 horas