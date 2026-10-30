Leclerc domina una FP1 llena de novatos; Checo Pérez termina 18 en México

Charles Leclerc encabezó la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México con un tiempo de 1:18.128, mientras Sergio “Checo” Pérez inició su fin de semana de regreso ante la afición mexicana con el puesto 18. La sesión también tuvo como protagonistas a los diez pilotos jóvenes que recibieron una oportunidad, entre ellos Colton Herta, quien completó la distancia necesaria para obtener el punto que le faltaba para la Superlicencia de la FIA.

Leclerc marcó el ritmo desde los primeros minutos y terminó con una ventaja de 0.659 segundos sobre Andrea Kimi Antonelli. Ferrari fue la única escudería que mantuvo a sus dos pilotos titulares y aprovechó esa continuidad: Lewis Hamilton finalizó cuarto, apenas cinco milésimas por detrás de Frederik Vesti.

Vesti ocupó el Mercedes de George Russell y terminó tercero con un registro de 1:18.861. El danés fue el mejor de los diez pilotos que tomaron temporalmente el lugar de un titular y quedó a solamente 74 milésimas de Antonelli, líder del campeonato.

Ayumu Iwasa también aprovechó su oportunidad en el Red Bull de Max Verstappen. El japonés terminó quinto, por delante de Pierre Gasly y Fernando Alonso. Nikola Tsolov colocó el Racing Bulls en el puesto 12, mientras Gabriele Minì fue 14 con Alpine y Ryo Hirakawa terminó 15 al volante del Haas de Esteban Ocon.

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Checo terminó a 2.2 segundos de la punta

Checo Pérez comenzó su programa con neumáticos duros y trabajó principalmente en la recopilación de información para Cadillac. El mexicano cerró la sesión en el lugar 18 con una vuelta de 1:20.395, a 2.267 segundos de Leclerc. Su registro le permitió superar a Jak Crawford, Luke Browning, Freddie Slater y su compañero provisional, Colton Herta.

Para Cadillac, la sesión tuvo un valor que fue más allá de la clasificación. Herta sustituyó a Valtteri Bottas y superó las 24 vueltas necesarias para recorrer al menos 100 kilómetros. Esa distancia le otorgó el punto que necesitaba para alcanzar los 40 requeridos por la FIA y quedar en condiciones de solicitar la Superlicencia que permite competir en la Fórmula Uno.

El estadounidense terminó en la última posición con 1:21.365, casi un segundo por detrás de Checo, pero cumplió el objetivo central de su participación. Su desempeño dio continuidad a una historia que comenzó antes del fin de semana: México no sólo le ofreció otra sesión oficial con Cadillac, sino también la oportunidad de superar el último requisito que le impedía aspirar formalmente a un asiento de carrera.

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El principal incidente de la práctica correspondió a Jak Crawford. El estadounidense ocupó el Aston Martin de Lance Stroll, pero recibió la orden de detener el monoplaza debido a un problema en el sistema de recuperación de energía. La avería provocó un breve periodo de auto de seguridad virtual y limitó su programa antes de que terminara en el puesto 19.

Freddie Slater vivió otra sesión complicada con Audi. El británico salió inicialmente con un ventilador de refrigeración todavía colocado en uno de los pontones, por lo que el equipo tuvo que llamarlo de inmediato. Después recibió la orden de apagar el motor, aunque los mecánicos solucionaron el problema y le permitieron regresar. Slater marcó su primer tiempo en los minutos finales y acabó 21.

La primera práctica dejó una referencia difícil de interpretar por la presencia de tantos pilotos jóvenes y los distintos programas de trabajo. Aun así, Ferrari mostró velocidad, Mercedes colocó sus dos autos entre los tres primeros y Checo completó sin contratiempos graves su primera sesión del fin de semana.

La segunda práctica ofrecerá una imagen más representativa. Los diez titulares que cedieron sus monoplazas (Verstappen, Russell, Norris, Lawson, Colapinto, Ocon, Bortoleto, Albon, Stroll y Bottas) volverán a la pista. De esa manera, la FP2 contará con los 22 pilotos habituales de la parrilla y permitirá comparar el ritmo real de cada escudería.

Así terminó la primera práctica libre:



1. Charles Leclerc — Ferrari — 1:18.128



2. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes — 1:18.787



3. Frederik Vesti — Mercedes — 1:18.861



4. Lewis Hamilton — Ferrari — 1:18.866



5. Ayumu Iwasa — Red Bull — 1:19.113



6. Pierre Gasly — Alpine — 1:19.210



7. Fernando Alonso — Aston Martin — 1:19.357



8. Oscar Piastri — McLaren — 1:19.376



9. Oliver Bearman — Haas — 1:19.412



10. Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:19.478



11. Isack Hadjar — Red Bull — 1:19.545



12. Nikola Tsolov — Racing Bulls — 1:19.604



13. Nico Hülkenberg — Audi — 1:19.608



14. Gabriele Minì — Alpine — 1:19.946



15. Ryo Hirakawa — Haas — 1:19.982



16. Carlos Sainz — Williams — 1:20.006



17. Leonardo Fornaroli — McLaren — 1:20.235



18. Sergio Pérez — Cadillac — 1:20.395



19. Jak Crawford — Aston Martin — 1:20.803



20. Luke Browning — Williams — 1:20.869



21. Freddie Slater — Audi — 1:20.945



22. Colton Herta — Cadillac — 1:21.365



