Max Verstappen alcanza las 50 poles en Singapur; Checo Pérez saldrá 19º

Max Verstappen conquistó la pole position para el Gran Premio de Singapur y alcanzó las 50 poles en su trayectoria dentro de la Fórmula 1, Con una vuelta de 1:31.373, superó por apenas 54 milésimas a Charles Leclerc. Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 y terminó la clasificación en el lugar 20, pero la sanción de 40 posiciones contra George Russell le permitirá comenzar la carrera desde el puesto 19.

Verstappen se apoderó de las sesiones decisivas en Marina Bay. Después de conseguir la pole y la victoria en el Sprint, el neerlandés volvió a imponerse bajo las luces del circuito callejero y se convirtió en el quinto piloto que alcanza al menos 50 poles en la historia de la categoría, detrás de Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Sebastian Vettel.

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50 poles positions para Verstappen

El logro llega en un momento especial para el cuatro veces campeón del mundo, quien disputará este domingo su Gran Premio número 250. Verstappen buscará completar un fin de semana perfecto y conseguir su primera victoria en la carrera principal de Singapur, uno de los pocos escenarios del calendario actual donde todavía no ha subido a lo más alto del podio.

Leclerc acompañará a Max en la primera fila después de colocar a Ferrari a solamente 0.054 segundos de la pole. Lewis Hamilton obtuvo el tercer puesto y Kimi Antonelli, líder del campeonato, arrancará cuarto. El italiano mantuvo a Mercedes dentro de la lucha pese al complicado fin de semana de Russell, quien se clasificó sexto, pero deberá salir desde la parte posterior por exceder el límite permitido de componentes de la unidad de potencia.

McLaren no encontró el rendimiento necesario para disputar la primera posición. Lando Norris terminó quinto y Oscar Piastri séptimo en la clasificación, aunque el castigo de Russell hará que el australiano avance al sexto lugar. Pierre Gasly, Liam Lawson y Arvid Lindblad ocuparán las siguientes posiciones.

La Q1 comenzó con dos sustos en la curva 7. Esteban Ocon y Lance Stroll se pasaron de frenada, pero ambos evitaron el contacto con las barreras y pudieron continuar. El problema más grave lo sufrió Isack Hadjar, quien detuvo su Red Bull por una falla técnica. El francés consiguió regresar a los pits, pero ya no pudo marcar una vuelta rápida.

Hamilton encabezó la primera ronda, mientras Ferrari, McLaren, Mercedes y Verstappen aseguraron su clasificación sin mayores complicaciones. Fernando Alonso quedó eliminado por solamente 54 milésimas frente a Franco Colapinto, quien obtuvo el último boleto para la Q2. Alex Albon, Stroll, Checo, Valtteri Bottas y Hadjar también quedaron fuera.

Checo marcó un tiempo de 1:35.123, quedó a 177 milésimas de Stroll y superó por 861 milésimas a Bottas, su compañero en Cadillac. Sin embargo, el mexicano terminó a 1.336 segundos de Colapinto, quien estableció el registro necesario para superar el primer corte.

Checo y Bottas con Cadillac

El resultado representa otro golpe para Cadillac después de las señales positivas que había mostrado en fechas anteriores. Ninguno de sus pilotos logró acceder a la Q2 y Checo tendrá que construir su carrera desde las últimas filas en un circuito donde los rebases resultan especialmente complicados. La estrategia, el cuidado de los neumáticos y una posible aparición del auto de seguridad serán fundamentales para intentar recuperar posiciones.

En la Q2, Hamilton volvió a marcar el ritmo y Verstappen se mantuvo cerca antes de la batalla definitiva por la pole. Carlos Sainz no logró completar una última vuelta competitiva y quedó eliminado junto con Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Ocon, Gabriel Bortoleto y Colapinto.

La lucha se apretó todavía más en la Q3. Verstappen tomó el primer puesto desde el intento inicial y resistió la respuesta de Ferrari. Leclerc mejoró en su última vuelta y desplazó a Hamilton del segundo lugar, pero se quedó a 54 milésimas del neerlandés. Antonelli finalizó cuarto, a 189 milésimas, por delante de Norris, Russell y Piastri.

Russell deberá cumplir una sanción de 40 lugares por los cambios realizados en su unidad de potencia. Como el británico sí estableció un tiempo y Hadjar no completó una vuelta, el reglamento coloca al piloto de Mercedes en el puesto 21 y al francés en el 22. La FIA hará oficial la parrilla una hora antes de la vuelta de formación.

Parrilla de salida del Gran Premio de Singapur

1. Max Verstappen — Red Bull

2. Charles Leclerc — Ferrari

3. Lewis Hamilton — Ferrari

4. Kimi Antonelli — Mercedes

5. Lando Norris — McLaren

6. Oscar Piastri — McLaren

7. Pierre Gasly — Alpine

8. Liam Lawson — Racing Bulls

9. Arvid Lindblad — Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg — Audi

11. Oliver Bearman — Haas

12. Esteban Ocon — Haas

13. Carlos Sainz — Williams

14. Gabriel Bortoleto — Audi

15. Franco Colapinto — Alpine

16. Fernando Alonso — Aston Martin

17. Alex Albon — Williams

18. Lance Stroll — Aston Martin

19. Sergio “Checo” Pérez — Cadillac

20. Valtteri Bottas — Cadillac

21. George Russell — Mercedes

22. Isack Hadjar — Red Bull