Verstappen gana la caótica Sprint de Singapur; Checo Pérez por choque

Max Verstappen conquistó la primera carrera Sprint celebrada en Singapur después de una prueba marcada por la lluvia, el accidente de George Russell cuando ocupaba el liderato, el choque entre Sergio “Checo” Pérez y Lance Stroll y un contacto entre los dos McLaren en la última vuelta. Solamente 13 de los 22 pilotos llegaron a la bandera a cuadros, mientras Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio.

El aguacero cayó aproximadamente 15 minutos antes de la hora prevista para la salida y dejó agua estancada, especialmente en las curvas 2 y 3 del circuito urbano de Marina Bay. Dirección de Carrera retrasó el inicio durante media hora y ordenó dos vueltas de formación antes de permitir el arranque. La Sprint quedó en 20 giros y todos los pilotos partieron con neumáticos intermedios.

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Sprint pasado por lluvia

George Russell reaccionó mejor que Verstappen y le arrebató el primer lugar antes de la curva 1. Hamilton también aprovechó las condiciones para avanzar desde la sexta posición hasta el tercer puesto, por delante de Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris.

La ilusión de Russell duró solamente una vuelta. El británico perdió el control de su Mercedes sobre el bordillo mojado a la salida de la última curva, golpeó el muro interior y atravesó la pista de lado antes de detenerse al otro extremo de la recta principal. El accidente provocó la aparición del auto de seguridad y devolvió el liderato a Verstappen.

El primer giro también terminó con la carrera de Checo Pérez y Lance Stroll. Ambos llegaron juntos a la curva 16, se tocaron y sufrieron daños que les impidieron continuar. El Aston Martin terminó contra las barreras y el Cadillac del mexicano tampoco pudo regresar a la competencia. El incidente completó otro capítulo complicado para Checo, quien un día antes había golpeado el muro durante la clasificación de la Sprint.

La cantidad de abandonos aumentó con rapidez. Isack Hadjar reportó problemas con el freno motor de su Red Bull y retiró el auto, mientras Franco Colapinto quedó fuera por una falla técnica en su Alpine. Durante el periodo del auto de seguridad, Arvid Lindblad sufrió un trompo, pero pudo reincorporarse y terminó en la decimotercera posición.

Mientras la carrera permanecía neutralizada, Alex Albon, Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas quedaron involucrados en un contacto múltiple. Bortoleto y Bottas abandonaron en ese momento, mientras Albon continuó durante varias vueltas más hasta retirar su Williams en el giro 14.

Después de cinco vueltas bajo neutralización, Verstappen controló la reanudación. Hamilton permaneció a menos de segundo y medio durante varios giros, pero el neerlandés elevó el ritmo hasta construir una ventaja cercana a los cinco segundos. El piloto de Ferrari reaccionó al final y redujo la diferencia, aunque Max cruzó la meta con 2.591 segundos de margen.

Leclerc se mantuvo en el tercer lugar, mientras los dos McLaren ocupaban la cuarta y quinta posición. Kimi Antonelli comenzó a acercarse al final, pero la estrechez del circuito y las zonas todavía húmedas dificultaron sus intentos de adelantamiento.

La última vuelta todavía reservaba uno de los momentos más importantes de la Sprint. Norris atacó a Piastri en la lucha por el cuarto puesto y los dos McLaren se tocaron. El australiano quedó fuera de la carrera, mientras Norris pudo continuar, aunque perdió cuatro posiciones y cruzó la meta en el octavo lugar. Antonelli heredó la cuarta plaza, seguido por Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg.

Verstappen no cometió errores después de recuperar el liderato y sumó ocho puntos con su segunda victoria consecutiva, una semana después de imponerse en Sepang. Además, se convirtió en el primer ganador de una Sprint en la historia del circuito de Marina Bay.

Hamilton terminó segundo y Leclerc aseguró el tercer puesto por apenas 367 milésimas sobre Antonelli. El líder del campeonato finalizó cuarto y amplió a 89 puntos su ventaja sobre Russell, quien se marchó sin unidades tras su accidente.

La lluvia, las zonas húmedas y los estrechos muros de Singapur transformaron la primera Sprint de Marina Bay en una prueba de supervivencia. Nueve pilotos abandonaron, Checo y Bottas dejaron a Cadillac sin autos en la pista y McLaren desperdició un posible cuarto y quinto lugar por el contacto entre sus pilotos en el último giro.

Clasificación final de la Sprint de Singapur

1. Max Verstappen — Red Bull — 20 vueltas

2. Lewis Hamilton — Ferrari — +2.591

3. Charles Leclerc — Ferrari — +16.871

4. Kimi Antonelli — Mercedes — +17.238

5. Liam Lawson — Racing Bulls — +20.632

6. Oliver Bearman — Haas — +24.321

7. Nico Hülkenberg — Audi — +27.525

8. Lando Norris — McLaren — +28.272

9. Pierre Gasly — Alpine — +36.220

10. Esteban Ocon — Haas — +37.640

11. Fernando Alonso — Aston Martin — +50.464

12. Carlos Sainz — Williams — +52.467

13. Arvid Lindblad — Racing Bulls — +55.792

14. Oscar Piastri — McLaren — Abandono

15. Alex Albon — Williams — Abandono

16. Valtteri Bottas — Cadillac — Abandono

17. Gabriel Bortoleto — Audi — Abandono

18. Franco Colapinto — Alpine — Abandono

19. Isack Hadjar — Red Bull — Abandono

20. George Russell — Mercedes — Abandono

21. Sergio “Checo” Pérez — Cadillac — Abandono

22. Lance Stroll — Aston Martin — Abandono