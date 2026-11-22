El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso la noche del sábado en el Gran Premio de Las Vegas y afianzó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1.

Verstappen subió a lo más alto del podio de una de las carreras más emocionantes de la temporada por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piatri, mientras el ya campeón Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó en cuarto lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Kimi Antonelli, el niño que hizo historia y devolvió a Italia a la cima de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en sexta posición, igualando su mejor resultado en la Fórmula 1. AFP