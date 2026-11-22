Max Verstappen gana el GP de Las Vegas de Fórmula 1
El piloto neerlandés afianzó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1.
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso la noche del sábado en el Gran Premio de Las Vegas y afianzó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1.
Verstappen subió a lo más alto del podio de una de las carreras más emocionantes de la temporada por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piatri, mientras el ya campeón Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó en cuarto lugar.
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El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en sexta posición, igualando su mejor resultado en la Fórmula 1. AFP
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