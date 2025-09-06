SI Mexico

Max Verstappen se adueña de la pole en el GP de Italia

Max Verstappen logró la pole position en Monza para el Gran Premio de Italia con un tiempo de 1:18.792. Superó a Lando Norris por 77 milésimas y a Oscar Piastri por casi dos décimas. Con esta, alcanzó su 45ª pole, superando a Sebastian Vettel.

Redacción SI México

Max Verstappen saldrá en la primera posición del GP de Italia.
Max Verstappen saldrá en la primera posición del GP de Italia. / Mark Thompson/Getty Images

Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la clasificación en Monza y saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Italia.

El piloto neerlandés consiguió su 45ª pole para Red Bull, superando así al tetracampeón alemán Sebastian Vettel, quien logró 44. Verstappen registró un tiempo de 1:18.792, superando al británico Lando Norris por 77 milésimas y al australiano Oscar Piastri por casi dos décimas.

En una sesión de clasificación extremadamente reñida en Monza, Verstappen logró una vuelta brillante que le aseguró la pole, imponiéndose a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

También te puede interesar: Norris lidera la tercera práctica libre del GP de Italia

El Ferrari de Charles Leclerc largará desde la cuarta posición. Lewis Hamilton clasificó quinto, pero partirá décimo debido a una sanción pendiente por una infracción cometida durante el fin de semana en Zandvoort.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/F1