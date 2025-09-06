Max Verstappen se adueña de la pole en el GP de Italia
Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la clasificación en Monza y saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Italia.
El piloto neerlandés consiguió su 45ª pole para Red Bull, superando así al tetracampeón alemán Sebastian Vettel, quien logró 44. Verstappen registró un tiempo de 1:18.792, superando al británico Lando Norris por 77 milésimas y al australiano Oscar Piastri por casi dos décimas.
En una sesión de clasificación extremadamente reñida en Monza, Verstappen logró una vuelta brillante que le aseguró la pole, imponiéndose a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
El Ferrari de Charles Leclerc largará desde la cuarta posición. Lewis Hamilton clasificó quinto, pero partirá décimo debido a una sanción pendiente por una infracción cometida durante el fin de semana en Zandvoort.